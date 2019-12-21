Американські вчені з'ясували, у чому секрет довготривалих стосунків

Часто подружжю вдається прожити щасливе життя та навіть постаріти разом. Як їм це вдається? Для цього, як показують дослідження, потрібно довіряти, частіше сміятися та щиро любити один одного.

Нове дослідження американських вчених з психології розкрило секрет вічної любові.

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Дослідження, проведене Каліфорнійським університетом, з’ясувало принципи відносин літніх пар, які прожили разом понад 15 років.

Результати показують, що тривалі партнерські відносини можуть призвести до здоров'я і благополуччя, а їх успіх можна передбачити в певних видах поведінки. Як?

Важливо довіряти

Якщо ви залишаєтеся зі своїм партнером навіть під час різних проблем, то ви будете винагороджені єднанням і благополуччям. Адже з роками пари стають все більш доброзичливими, часто підтримують один одного і краще слухають один одного. Натомість гніву і презирства, як і взаємної критики, стає все менше.

Гумор як ключ до вічної любові

Пари, які були разом протягом десятиліть, частіше сміються. До того ж, однакове почуття гумору може стати ключовим елементом формули кохання. І пам’ятайте, що ви не повинні завжди ставитися до всього в стосунках серйозно.

Довга любов – захист від депресії і тривоги

Про такі результати дослідження заявив професор психології Роберт Левенсон.

"Наші результати проливають світло на один з найбільших парадоксів останнього періоду життя. Незважаючи на втрату друзів і сім'ї, люди похилого віку в стабільних шлюбах щасливі і рідше страждають від депресії і тривоги", – написав він.