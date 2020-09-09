Масштабні лісові пожежі в Каліфорнії змусили десятки родин покинути будинки та повернутись на їхні руїни. Так сталось і з американським подружжям Джейсоном і Хлоєю Керрол.

Їхня історія приголомшила всіх каліфорнійців, передає LADBible. Джейсон і Хлоя поспішно покидали свій будинок, коли пожежі наблизились до їхнього району міста. За їхніми словами, полум'я досягало висоти дерев, тому пара змогла взяти тільки найнеобхідніші речі та втекти з двома синами.

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"Я просто дивилася, як все згорає на шляху", – згадує Хлоя.

Коли ж через 2 дні Керроли повернулись на місце, де стояв їхній будинок, застали вже тільки попіл та руїни. Подружжя втратило майже все та забрало тільки документи і кілька цінних речей. Єдине, про що шкодувала жінка – це обручки, які залишились у коробочці у ванній.

Шанси знайти персні були мізерними, однак Джейсон і Хлоя таки почали пошуки. І за кілька годин чоловіку це вдалось: у попелі він таки віднайшов дві особливі прикраси, які колись подарував дружині. Водночас Хлоя у коментарі журналістам не стримувала свого подиву, адже вона була переконана, що в такій сильній пожежі метал розплавився.



Американці знайшли свої обручки після пожежі / Фото LADBible