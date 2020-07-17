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Як випускник коледжу став популярним дизайнером-мільярдером: історія успіху Майкла Корса
сьогодні , 14:13 Як випускник коледжу став популярним дизайнером-мільярдером: історія успіху Майкла Корса
Марія Бондар
5 секретів виховання дітей у Данії, яку вважають однією з найщасливіших країн світу
16 липня , 17:20 5 секретів виховання дітей у Данії, яку вважають однією з найщасливіших країн світу
Марія Бондар
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LovelsNotTourism: закохані по всьому світу просять країни відкрити кордони для з’єднання пар
17:21, 14 липня LovelsNotTourism: закохані по всьому світу просять країни відкрити кордони для з’єднання пар
Донька вийшла заміж в лікарні, щоб її хвора мама могла це побачити: зворушливі фото
15:47, 13 липня Донька вийшла заміж в лікарні, щоб її хвора мама могла це побачити: зворушливі фото
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Використання смартфона не робить вас поганими батьками: нове дослідження
11:37, 13 липня Використання смартфона не робить вас поганими батьками: нове дослідження
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