Часто після кількох побачень чи близького спілкування хлопець просто починає ігнорувати дівчину. Від нього немає жодного дзвінка, повідомлення або натяку на продовження стосунків. Чому так відбувається та що робити – читайте пояснення психологів.

Перед тим як вирішувати, що робити, потрібно зрозуміти, чому хлопець не відповідає вам. Адже є багато причин такої поведінки, пише Cosmo.

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7 причин, чому чоловік вас ігнорує

Він боїться, що ви його покинете

Часто хлопці можуть припинити спілкування з дівчиною, якщо помічають, що довкола неї є безліч залицяльників. У такому випадку він може відчути себе непотрібним і вирішує, що краще це зробити зараз, ніж чекати, поки ви його покинете.

Він поки що має сумніви

Іноді хлопці ігнорують дівчину, бо їм потрібно більше часу, щоб вирішити, чи починати стосунки. Так, це може вас дратувати, але насправді така ретельність і серйозність у виборі партнерки – це хороша ознака. Але важливо тут, як довго він буде розбиратися у собі.



Хлопець сумнівається у стосунках / Фото Тутка

Він невпевнений у собі

Ще однієї причиною, чому хлопець вас ігнорує, може бути занижена самооцінка або просто невпевненість у собі. Такий хлопець розуміє, що не витримає конкуренції з іншими чоловіками або вважає себе недостатньо хорошим для вас. Тому він, щоб вберегти самолюбство, вирішує "заморозити" стосунки.

Він не готовий до серйозних стосунків

Іноді буває так, що дівчина справді подобається хлопцеві, він розуміє, що вона хоче серйозних стосунків, натомість він ще не готовий. Іноді чоловікам хочеться просто короткого роману, тому він вирішує ігнорувати вас, поки це не перейшло в щось більш серйозне.

Він боїться зробити перший крок

Зазвичай дівчата чекають першого кроку від свого обранця та не можуть перші подзвонити. Проте хлопець може теж бояться зробити перший крок і чекає на сигнал зеленого світла від вас.

Він із вами грається

Чоловік може за допомогою показної байдужості "підняти свої ставки" та викликати ще більшу цікавість та азарт у дівчини. Але так, ігноруючи вас, він хоче, щоб ви його завойовували і від цього хлопець отримує задоволення.

Він ще не оговтався після попередніх стосунків

Іноді через нещасний розрив хлопці не хочуть швидко зав’язувати нові стосунки і поринати у любовні почуття. Тим більше, якщо із колишньою в нього були справді серйозні стосунки. Тому чоловік може не поспішатиме кликати вас на побачення. Але не це не треба ображатися. Можливо, йому потрібно трохи більше часу.