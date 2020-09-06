Після розриву стосунків або розлучення часто залишаються образи, які не тільки не дають змогу забути той прожитий етап, але й впливають на майбутнє. Тому психологи вирішили розібратись у причинах образ та їхніх наслідках.

Чому виникає образа на колишнього

Кожна людина по-своєму переживає розрив. І, як повідомляє Ukr.Media, часто тримає образи на свого колишнього партнера, що руйнує нові стосунки.

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Найпоширеніші причини образ після розриву

Люди полюбляють звинувачувати один одного, що їхні мрії чи плани на ці стосунки не здійснились . Чоловік чи жінка не виправдали ваших очікувань, тому й розчарування переросло в образу.

. Чоловік чи жінка не виправдали ваших очікувань, тому й розчарування переросло в образу. Ви робили все, щоб зміцнити ці стосунки, а всі ваші старання не були оцінені партнером .

. Ваш колишній обранець чи обраниця готові були виділяти час на все, крім вас . Брак уваги призвів до конфліктів та розриву.

. Брак уваги призвів до конфліктів та розриву. Найважче людям пережити зраду, адже партнер вже не вірив у ваші стосунки та шукав заміну. Ця лють та недовіра до інших може бути руйнівною для майбутніх романів.

адже партнер вже не вірив у ваші стосунки та шукав заміну. Ця лють та недовіра до інших може бути руйнівною для майбутніх романів. Якщо ж причиною розлучення стала агресивна поведінка партнера, тоді саме домашнє насилля травмувало людину. В такому випадку страх може блокувати навіть думку, що хтось інший буде інакшим у стосунках.

травмувало людину. В такому випадку страх може блокувати навіть думку, що хтось інший буде інакшим у стосунках. Незакриті питання. Після розриву стосунків людину часто роздирають питання: "Чому він чи вона так вчинили?", "Чому не захотіли боротись за ці стосунки?", "Що призвело до розриву?" Кількість їх з часом тільки накопичується, а відповіді допомагають знайти психологи.



Чому людина не може відпустити попередні стосунки / Фото Insider

5 порад, як позбутись образ минулого

Всі ці образи з роками загострюються та впливають на нові стосунки. Недовіра, страх, критика та лють – це все потрібно залишити в минулому. І для цього варто замінити негативні емоції на позитивні, а також усвідомити, що той етап вже давно позаду. Як же відновитись від попередніх стосунків – дізнавайтесь у ефективних 5 порадах.

Поставте крапку у попередніх стосунках

Важливо зрозуміти, що попередні стосунки завершились, тому й гнів не приносить користі у ваше нове життя. Наберіться сміливості та позбудьтесь речей, які нагадують вам про колишнього партнера. Або ж спробуйте замінити емоції, які асоціюються з цією річчю, на позитивні.

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Напишіть все на папері

Будьте відвертими та напишіть всі образи, які залишились у вас від попередніх стосунків, на папері. Не соромтесь тут, що лист буде емоційним чи міститиме слова, які, зазвичай, ви не використовуєте у спілкуванні.

Гнів часто є симптомом душевного болю, тому потрібний сплеск, який допоможе позбутись цих руйнівних емоцій. Дописавши лист, спаліть його, або ж розірвіть на дрібні шматочки. За словами психологів, це допоможе почати новий етап життя та позбутись фантомів минулого.

Згадуйте хороше, що було у стосунках

Після розриву стосунків люди часто зациклюються на образах, забуваючи про хороші моменти цього роману. Та варто думати позитивно. Згадайте, що партнер не був поганим, та налаштуйтесь на те, що нові стосунки будуть значно кращими за попередні.

Лікуйте себе

Розрив – емоційний стрес для кожної людини. Тому варто звернути увагу на ваш стан після розлучення та зробити для себе максимально комфортні умови. Організуйте якусь мандрівку, більше відпочивайте в колі друзів чи родичів, займіться спортом чи влаштовуйте б'юті-процедури – все це допоможе відновити гармонію у житті.



Додайте позитивних емоцій у життя / Фото Stocksy United

Та якщо вам все ж не вдається налагодити свій емоційний стан, не соромтесь звернутись до психолога. Фахівець точно допоможе вам подолати всі труднощі після розриву та дасть відповіді на питання, які давно турбували.

Зробіть своє життя цікавим

Насичуйте свої будні яскравими подіями. Перегляньте свій розклад та знайдіть вільну годину для хобі, яке давно мріяли реалізувати. Будьте активні та творчі, обирайте ті справи, які приносять радість вам.

Озираючись назад, ніколи не досягнеш цілі. Так і в особистому житті: варто вміти знаходити рівновагу після розриву та починати все знову. Адже сльози і біль від попередніх стосунків руйнують не тільки приватне життя, але й кар'єру. Тому оберіть свій спосіб лікування душевної травми і відкрийте серце для нових стосунків.