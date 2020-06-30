Харківський бренд пазлів і іграшок для дітей DoDo Toys заснували подружжя Дмитро та Олена Терпай. Пара використовує у виробництві тільки європейські матеріали, створюючи авторські ілюстрації.

Бренд DoDo Toys – це перші українські пазли, яким вдалося потрапити на Amazon. Ми переказали статтю видання MC.Today.

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Як з’явилася ідея створити DoDo Toys

Співзасновники бренду Олена і Дмитро побачили, що в Україні виробництво іграшок не дуже розвинене, тож вирішили працювати у цьому напрямку.

"Коли у нас народилася дочка, я помітила, що 90% її ігор – іноземні. 5 років тому для дітей було багато іграшок, але одна частина з них – українського виробництва і низької якості, а інша – закордонні і круті, але не по кишені всім. Так, ми завдяки дитині знайшли свою нішу", – каже Олена.



Олена Терпай з донькою / Фото MC.Today

Фішка бренду

Олена і Дмитро вирішили зробити фішкою бренду DoDo авторські ілюстрації від українських художників, які візуально виділяють товари на полиці, зрозумілі дітям і подобаються їхнім батькам. Цікаво, що на одну ілюстрацію йде 1-3 тижні.

"За 4 роки ми з художниками настільки спрацювалися, що я даю їм загальне технічне завдання, без деталей і референсів. Просто вказую, хто повинен бути зображений і в яких кольорах – в 90% випадків ми обходимося без правок", – розповідає Олена.

Основне правило – всі персонажі повинні бути добрими і з яскравим характером. Як зрозуміти, кого малювати? Все залежить від віку дитини. Для маленьких підійдуть звірята, з якими можна познайомитися в реальному житті: котики, собачки або корівки. Старшим дітям більше сподобаються екзотичні тварини, динозаври і русалки.

Скільки вклали в бізнес та як створювався бренд іграшок

Дмитро в 2015 році повернувся з Польщі, де три роки працював в дистрибуції дитячих іграшок. Він отримав там практичні знання іноземного ринку, а також накопичив гроші, які були повністю витрачені на запуск бізнесу.

Інвестиції на старті склали 40-50 тисяч доларів. Але протягом року вони окупилися. Хоча подружжя постійно вкладає гроші в свою справу, адже вони хочуть досягти більшого.

"Складно підрахувати, скільки грошей вже вкладено в DoDo Toys. Беремо короткі кредити, інвесторів немає, тож це справжній сімейний бізнес: скільки вклали, стільки й заробили – і так по колу", – розповідає Дмитро.

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За словами пари, перший час в команді було лише три людини: Олена займалася графічним дизайном, Дмитро взяв на себе продаж товарів, а ілюстратор на фрілансі створював перші ескізи.

Почала пара підприємців з пазлів – карт світу і України для маленьких дітей. Пізніше додали примітивні ігри: лото і доміно, адже вони не вимагають додаткової реклами і зрозумілі кожній мамі.



Одним з перших важливих кроків було знайти друкарню. У підсумку зупинилися на Gurov and company, яку не змінюють вже 4 роки. За цей час DoDo Toys вдалося розширитися до значних обсягів: до карантину з друкарського верстата виходило понад 20 тонн картону в місяць, в штуках це близько 100 тисяч пазлів.

Спочатку у DoDo було близько 10 клієнтів, зараз їх близько 300, включаючи опт і роздріб. Роздрібних покупців знаходять переважно через рекламу в соцмережах, оптових – на всеукраїнських і міжнародних тематичних виставках виробників дитячих товарів.

Чому важлива увага до деталей? У роботі з печаткою найстрашніше – це дрібні помилки: десь "поїхав" текст, не надрукована літера, назва бренду виявилася написаною неправильно тощо.

Була така ситуація: ми успішно надрукували цілу партію упаковок, а в наступній вже звідкись з'явився зайвий символ. Довелося вручну заклеювати його на 5 000 аркушах картону,

– каже Дмитро.

Як бренд DoDo Toys працював під час карантину

Незважаючи на те, що тисячі українських батьків виявилися замкнені в будинках разом з дітьми, продажі пазлів та ігор впали на 50%.

Подружжю знадобилося кілька днів, щоб зібратися, тверезо проаналізувати ринок і зрозуміти, що треба переорієнтуватися в онлайн. До цього 80% продукції продавалося через офлайн-магазини іграшок.

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Але, незважаючи на кризу, бренд зростає. "Наші пазли настільки доступні, що українські батьки можуть купувати нові ігри хоч щотижня. Ми сподіваємося і далі підкорювати нові країни і доводити світові, що українські товари можуть бути якісними", – каже Олена.

Як маленькому бізнесу пробитися на Amazon

Засновники DoDo Toys протягом останніх двох років системно працюють з європейськими країнами: Польщею, Болгарією, країнами Прибалтики, Румунією і трохи з Чехією. Через дистриб'юторів і невеликі магазини туди експортується близько 30% всієї продукції.

Проте під час карантину пазли DoDo з'явилися на Amazon. Вихід в США стався спонтанно: до Дмитра звернувся український виробник дерев'яних іграшок, який вже кілька років працює на американському ринку. Він хотів розвиватися в напрямку дитячих товарів і вибрав саме DoDo, оскільки вони мали сертифікат відповідності європейським стандартам CE.



Пара розповідає, що реєстрація на Amazon фінансово нічого не вартує, тільки витрачених нервів. Але з моменту схвалення заявки налічується абонплата – близько 50 євро на місяць. Ця сума здається дрібницею, якщо бренд представлений в одній країні. Якщо ж плануються продажі в 10 державах, доведеться витратити більше 500 євро.

Дмитро розповідає, що зараз на Amazon поставляється близько 5% відсотків всієї продукції DoDo. Це три види пазлів для Європи і 7 видів – для Штатів, по 500 одиниць на кожен тип пазлів на місяць. Істотного результату варто очікувати через 2-3 роки.

Що найскладніше у цьому? Найскладніше – доставити товар на склади Amazon, далі компанія сама забезпечує логістику. В Європу пазли їдуть фурами, в США два місяці подорожують по морю і ще місяць – по країні.