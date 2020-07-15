У 2017 році студенти Університету Арізони Алан Алчалел і Бреді Сільвервуд розробили стратегію просування власної лінії купальників Sunny Co Clothing. І ця стратегія допомогла їм заробити 600 тисяч доларів за одну добу.

З чого все почалося

Хлопці пообіцяли всім, хто зробить репост їхнього "безкоштовного" купальника на свою сторінку в інстаграмі, зможе заплатити лише 12 доларів за доставку і отримає купальник. Дана пропозиція тривала лише 24 години, пише Medium.

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За ніч кількість підписників у бренду Sunny Co Clothing зросло з 7 тисяч до 784 тисяч. І понад 346 тисяч скористалися даною пропозицією. Давайте порахуємо: 50 000 одиниць x 12 = 600 000 доларів. Так, компанія зібрала понад 600 000 доларів за 24 години.



З цього фото почалась їхня стратегія / Фото Medium

Історія полягає в тому, що два студента коледжу приносили більше доходу за один день, ніж багато підприємств за рік. І вони зробили це, не витративши на рекламу ні долара.

Експерти наголошують, що з їхньої кампанії можна багато чому навчитися. Тому читайте, які правила можна використати, щоб досягти успіху.

Скільки прибутку вони отримали

Якщо ви не робите свої власні товари, єдиний спосіб пообіцяти купальник за 12 доларів – це купити оптом, щоб знизити витрати. Ймовірно, компанія Sunny Co постачала свою продукцію у зарубіжних виробників. Експерт зробив швидкий пошук на сайті Alibaba і знайшов аналогічний купальник, який коштує близько 6 доларів.

Тож, якщо студенти змогли домовитися про ціну до 3 доларів за одиницю, то вони змогли замовити 50 тисяч купальників за 150 тисяч доларів. У 2017 році ціна за посилку вагою у 200 грам через США приблизно за 3 долари.

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Якщо ще враховувати упаковку та обробку платежів, то загалом хлопці витратили до 7,20 доларів на дин купальник. Передбачуваний прибуток = 12-7,20 доларів = 4,80 доларів США за одиницю. Тобто вони заробили близько 240 тисяч доларів за 24 години.

Додамо, що їхня лінія купальників набрала несподіваної популярності. Але хлопці були змушені заплатити понад 73 тисячі доларів як відшкодування, бо вони просто не встигли опрацювати всі заявки.

Чому це спрацювало: три ключові чинники

Безкоштовна пропозиція

Якщо ви хочете привернути увагу до свого магазину, то запропонуйте що-небудь безкоштовно. Лише доставка за купальник коштувала 12 доларів. Висновок: людям подобається все, що безкоштовно, а ціна доставки чи інших витрат їх не бентежить.

Терміновість

Якщо "безкоштовно" привертає увагу аудиторії, то пропозиція за обмежений час не даютьлюдям вибору та часу на "подумати". Sunny Co скористалася цим, обмеживши свою пропозицію 24 годинами, що переконало їх аудиторію відразу замовити. Немає нічого гіршого, ніж втратити шанс отримати щось безкоштовно, тому що ви занадто довго чекали, щоб це зробити.

Відповідний контент

Ця кампанія стала вірусною через дві причини:

зображення в інстаграмі було привабливим для їх аудиторії (воно схоже на звичайний пост, який робить їх цільова аудиторія (не спам-реклама).

Інтеграція інтересів своєї цільової аудиторії (тепла погода і басейни). Використання червоного кольору змушує людей хвилюватися. Ці елементи гарантували, що їхня пропозиція буде помічена.



Як заробити 600 000 доларів за 24 години

Знайдіть джерело продукту на Alibaba

Перегляньте вартість одиниці товару, включаючи вартість доставки + бажаний прибуток. Потім визначте максимальну суму, яку клієнт заплатив би за доставку товару.

Замовте зразкм, гляньте якість і надійність

Цей крок є обов'язковим і позбавить вас від жаху масових повернень через скарги на якість в майбутньому. Зверніть увагу на відгуки постачальників про терміни виконання. Переконайтеся, що вони можуть своєчасно обробляти великі обсяги замовлень.

Створіть привабливий образ для соцмереж

Як ми вже говорили раніше, важливо, щоб ваше зображення не виглядало як реклама і відповідало інтересам вашої аудиторії. Експерт радить, щоб на фото була зображена людина з товаром, а не просто товар.

Налаштуйте обмежену за часом пропозицію з репостом

Попросіть всіх, кого ви знаєте, написати про це або купіть рекламу з великих тематичних акаунтів. Ваша кампанія повинна виглядати приблизно так: "Протягом наступних X годин кожен, хто розмістить це зображення в інстаграмі і відзначить нас в пості, отримає безкоштовний товар".