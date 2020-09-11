Маленький хлопчик у США народився з розщепленням піднебіння. Через патологію дитина перенесла дві операції, а батьки, щоб підбадьорити сина взяти з притулку цуценя з таким же діагнозом.

Непересічна історія зворушила мережу, передає LadBible. За даними видання, вже у 2 роки Бентлі Боєрс пережив дві операції через розщеплене піднебіння. І хоч походи до медиків стали звичною справою, хлопчик не втрачав оптимізму. Щоб підбадьорити малюка, батьки дослухались до порад психологів та вирішили взяти цуценя з притулку.

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Батько малюка Брендон Боєрс звернувся до місцевого притулку. Коли ж він помітив собаку з таким же діагнозом, як і в його сина, рішення було прийнято за лічені хвилини. Батьки були переконані: зростаючи з таким же цуценям, їхній син Бентлі не буде вважати себе не таким як усі, він матиме підтримку і приклад того, що патологія – це не вирок, коли є любляча сім'я.

Представники собачого притулку міста Джексон, що в Мічигані, не стримували емоцій від цієї історії. Вони опублікували фото першої зустрічі маленького Бентлі з домашнім улюбленцем. І, здається, терапія вже пішла на користь: хлопчик щасливо усміхався, обнімаючи свого собачку.

"Так важко передати словами, наскільки значущою є ця подія для всіх нас, тому ми дозволимо фотографіям говорити самі за себе. Знайомтесь, це Бентлі та його новий друг… Вони миттєво полюбили один одного. Ми бажаємо довгих років радості, коли цей особливий тандем зростає разом!" – написали представники притулку.



Хлопчик отримав від батьків собаку, який має такий же діагноз / Фото Facebook / @jcasmichigan



Батьки взяли з притулку особливого собаку / Фото Facebook / @jcasmichigan



Зворушлива історія хлопчика, який пережив дві операції / Фото Facebook / @jcasmichigan