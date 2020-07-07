Слова "Я кохаю тебе" дуже важливі для кожної людини. Проте саме це часто змушує людей задуматися про свої почуття, і не всі знають, як реагувати на зізнання в коханні та хто має сказати це першим.

Всім потрібний різний час, щоб усвідомити глибину свого почуття і бути готовим до зізнання у коханні. Цікаво, що чоловіки, як правило, роблять це раніше і з більшою готовністю, пише Yourtango.

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Згідно з дослідженнями, проведеним вченими з Університету Міннесоти та Сінгапурського університету, чоловіки першими зізнаються в коханні у стосунках.

До того ж, вони це роблять частіше. Вчені кажуть, що хлопці зізнаються у коханні більше, ніж дівчата (61,5%). Та навіть на цьому етапі стосунків відчувають себе щасливішими, ніж партнерки, з якими вони зустрічаються.

"У 6 дослідженнях ми виявили, що, хоча люди думають, що жінки першими зізнаються в коханні і відчувають себе щасливішими, насправді саме чоловіки перші кажуть "Я тебе люблю", – кажуть автори.



Чоловіки першими кажуть "Я тебе кохаю" / Фото Larskin

Окрім того, в середньому чоловіки на шість тижнів раніше зізнаються в коханні, ніж жінки. Так, хлопці починають замислюватися про те, щоб сказати "Я люблю тебе" через близько трьох з половиною місяців стосунків.

Результати показують, що чоловікам потрібно близько 97 днів, щоб вимовити "Я люблю тебе", в той час як у жінок цей проміжок становить близько 124 дня.

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Проте психологи запевняють, що той, хто швидше закохується, може так само швидко охолонути. Що робити, якщо вам зізналися в коханні, але ви не готові у відповідь вимовити ці ж слова?

Психологи радять бути чесними з собою і партнером. Не варто говорити слова, в яких ви не до кінця впевнені, тільки щоб не образити близьку людину. Якщо він вам подобається, скажіть йому про це і уточніть, що вам потрібен час, щоб усвідомити свої почуття.

А якщо ви зізналися в коханні першим, але не отримали зустрічної відповіді від партнера, то це аж ніяк не означає, що він/вона сумнівається в своїх почуттях до вас. У кожній історії кохання може бути своя цінність.