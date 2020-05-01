Як назвати дитину в травні: імена для хлопчиків та дівчаток

Народжені в травні діти мають унікальні властивості і яскраво виражену індивідуальність, що відрізняє їх від інших. І важливо обрати малечі особливе ім'я. Тож, якщо у вашій родині цього місяця відбулася радісна подія, пов'язана з народженням дитини – то прочитайте, яке ім'я їй варто дати.

Українці доволі часто обирають для своєї дитини ім’я за православним календарем та днем, коли малеча народилася. Вважається, що, таким чином, малюк отримує захист і заступництво ангела-охоронця.

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До того ж, ім’я може вплинути на характер дитини, її темперамент і долю в цілому. Тому зверніть увагу на день, коли народилося немовля. А якщо ви не знайдете вподобане вами ім’я, то можна подивитися на найближчі дати і обрати з них.

Хлопчикам, які народилися в квітні, підійдуть такі імена: Анатолій, Давид, Кирило, Максим, Артем, Павло, Василь.

Дівчаткам, які народилися в квітні, підійдуть такі імена: Юлія, Катерина, Олександра, Марія, Єлизавета або Ірина.

Як назвати дитину, якщо вона народилася в травні

1 травня. Найкращими для хлопчиків вважаються імена Антон, Василь, Віктор, Іван, Кузьма, Михайло, а для дівчаток – Тамара або Єлизавета.

2 травня. Дитину варто назвати такими іменами: хлопчика – Віктор, Георгій, Дмитро, Іван; дівчинці можна дати будь-яке ім'я за власним бажанням.

3 травня. Хлопчикові потрібно дати одне з таких імен: Федір, Олександр, Опанас, Григорій, дівчинці – Марія або Анна.



Не забувайте, що ви завжди можете назвати дитину, як хочете / Фото Pinterest

4 травня. Імена для хлопчиків – Денис, Олександр, Олексій, Микола, Яків, а для дівчаток – Поліна, Анастасія.

5 травня. Хлопчиків можна назвати Віталій, Гаврило, Назар, Федір, а дівчаток – як бажаєте.

6 травня. Ця дата сприятлива, аби назвати хлопчика Анатолій, Артем, Валерій, Іван, Юрій, а дівчинку – Валерія, Олександра

7 травня. Найкраще назвати хлопчика Олексій, Валентин, Леонід, Микола, а дівчинку –Сніжана, Світлана.

8 травня. Імена для хлопчиків – Сергій, Марк, Ярослав, імена для дівчаток – Ірина, Вероніка, Марія.

9 травня. Хлопчиків краще назвати Василь, Іван, Микола, Петро, а дівчаток – Анна, Галина.

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10 травня. Імен для хлопчиків цього дня багато – Георгій, Іван, Микола, Павло, Сергій, Семен, для дівчинки – Анастасія.

11 травня. Хлопчачі імена – Віталій, Кирило, Максим, дівчачі – Ганна, Марина.

12 травня. Дітей можна назвати так: хлопчиків – Арсеній, Артем, Богдан, Іван, а дівчаток – Ангеліна, Марта.

13 травня. Церковні імена для хлопчиків – Максим, Микита, Михайло, для дівчаток – за власним бажанням.

14 травня. Імена для хлопчиків – Борис, Давид, Марк, а дівчаток – Ніна, Тамара.

15 травня. Хлопчиків варто назвати Максим, Василь, Сергій, а дівчинку – Зоя, Тетяна.

16 травня. Імена для хлопчика – Микола, Павло, Петро, Тимофій, для дівчинки – Марія.

17 травня. Хлопчачі імена – Антон, Микита, Кирило, Аркадій, а дівчаче ім'я в цей день – Поліна, Тетяна, Марія.

Обирайте малюку ім'я, яке вам подобається / Фото Pinterest

18 травня. Назвати хлопчика можна Ян, Андрій, Ігор, дівчинку – Ірина, Софія, Ярослава.

19 травня. Хлопчика можна назвати Василь, Денис, Іван, Михайло, дівчинку – як забажаєте.

20 травня. Імена для хлопчика – Дмитро, Федір, Олександр, а для дівчинки – Катерина, Інна.

21 травня. Хлопчачі імена – Іван, Андрій, Арсен, а дівчаче – можете обрати будь-яке.

22 травня. Назвати хлопчика можна Іраклій, Василь, Микола, а дівчинку – Христина, Богданна.

23 травня. Імена для хлопчика – Семен, Артем, Юрій, для дівчаток – Таїсія, Марія.

24 травня. Хлопчика найкраще назвати Ростислав, Олександр, Кирило, Костянтин, а дівчинку – як вам хочеться.

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25 травня. Сприятливий день, аби назвати хлопчика Петро, Герман, Денис, Іван, дівчинку – Анна, Марта.

26 травня. Цього дня буде чудово назвати хлопчика Роберт, Олександр, Василь, Георгій, Сергій, а дівчинку – Маріанна, Ірина.

27 травня. Імена для хлопчика – Марк, Олександр, Іван, Тарас, Макар, Максим, Микита. Ім’я для дівчинки можна взяти Олександра.

28 травня. Хлопчачі імена – Михайло, Дмитро, дівчаче ім'я – Анастасія.

29 травня. Назвати хлопчика краще – Олександр, Аркадій, Микола, Петро, а дівчинку – Марина.

30 травня. У цей день хлопчика можна назвати Андрій, Олександр, Степан, дівчинку – Єва, Євдокія, Ганна.

31 травня. В останній день місяця хлопчика варто назвати Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Лев, Макар, Павло, а дівчинку – Юлія, Олександра, Ізабелла, Клавдія, Христина.