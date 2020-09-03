Жителька Великої Британії Елейн Томпсон після мільйонного виграшу в лотерею вирішила продовжити працювати у звичайному продуктовому магазині. І навіть в час пандемії вона не покинула роботу.

Як британка за день стала мільйонеркою

Британка із міста Кіллінгворт стала відомою у грудні 1995 року. Тоді Елейн Томпсон зуміла виграти в лотерею 2,7 мільйона фунтів стерлінгів, що в гривневому еквіваленті сягає близько 100 мільйонів. Журналісти Evening Chronicle поцікавились, як змінились будні 64-річної жінки після раптового збагачення.

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Виявилось, що Елейн Томпсон отримала виграш у річницю свого шлюбу, тому замість свята вона обговорювала з чоловіком, на що підуть ці шалені кошти. Після бесіди пара вирішила не змінювати свого життя, щоб їхні двоє дітей розуміли: тільки завдяки наполегливій праці можна досягнути всього. Тому мільйонерка Елейн Томпсон продовжила працювати в супермаркеті, а її чоловік до пенсії був бухгалтером.

У мене було двоє маленьких дітей, коли я приймала рішення. Для мене було важливо, щоб мій син і донька бачили, як наполегливо ми працюємо і що ми натомість отримуємо за свою роботу,

– розповіла Елейн Томпсон.



Мільйонерка Елейн Томпсон з чоловіком / Фото Evening Chronicle

Навіть під час пандемії коронавірусу 64-річна жінка з хронічною астмою продовжує ходити на роботу. В час карантину в неї змінився тільки графік змін.

"Я працювала навіть під час карантину через пандемію нової коронавірусної інфекції. Виходила на зміну з 2 години ночі до 9 години ранку і займалася розкладанням товарів. Оскільки я астматик, мене відпускали о 8:30, щоб я не контактувала з покупцями. Прокидаюся опівночі, а з дому виходжу приблизно о 1:15. Наступного тижня мені виповниться 65 років, але я не готова йти на пенсію", – додала Елейн Томпсон.

На що ж жінка витратила гроші

Звісно, як і будь-яке подружжя Томпсони мали свої витрати, на які відкладали кошти. Тому після раптового збагачення пара придбала новий автомобіль, про який мріла тривалий час. Також Елейн зізналась, що полюбляє подорожувати. У США їй подобається Лас-Вегас, відтак подружжя неодноразово влаштовувало сімейний вікенд у популярному місті.

Жодних атрибутів життя мільйонерів Елейн Томпсон не купувала: ані розкішного вбрання, ані яхт чи коштовностей у жінки так і не з'явилось. Однак виграні кошти в лотереї вона відклала, щоб купити житло для своїх дітей. А для себе Елейн придбала тільки кількох коней.