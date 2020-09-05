Американська пара довго планувала своє весілля, однак через пандемію коронавірусу та карантин все довелось змінювати в останній момент. І рішення Мелані та Тайлера Тапайнів викликала захват у користувачів мережі.

Як вони розповіли журналу People, церемонія вінчання пройшла в Огайо 15 серпня. Перед святкуванням Мелані і Тайлер обговорили своє весілля та зрозуміли, що наражати гостей на небезпеку інфікування не хочуть. Однак банкет вже було оплачено, тому закоханим довелось вирішити, що робити з усіма харчами за тисячі доларів.

Дивіться також Пара відсвяткувала 60 років шлюбу, одягнувши свої весільні вбрання: неймовірні фото

І подружжя знайшло ідеальний вихід із ситуації. Мелані і Тайлер Тапайни обмінялись обітницями на закритій церемонії, після чого з усіма стравами поїхали до благодійної організації, яка опікується жінками та дітьми, які постраждали від домашнього насилля або мають фінансові труднощі.

"Діти були в захваті, особливо маленькі дівчатка. Це порадувало всіх цих людей – жінок та дітей, які залишились без даху над головою і часто потребують уваги і підтримки. Ми такі вдячні, що є люди, які піклуються про них, та хотіли на справі показати це", – розповів наречений.



Наречені віддали святкові страви на благодійність / Фото People



Замість гостей і столів молодята обрали благодійність / Фото People

У всіх безпритульних у кризовому центрі було враження, що вони побували на справжньому весіллі. Молодята прийшли до благодійної організації у своїх святкових вбраннях та медичних масках. У меню в цей день була смажена курка, паста та різні види сирів. Не забули Тайлер і Мелані про торт: молодята урочисто розрізали ласощі та роздали їх.

Це кумедно Наречений розсмішив всіх гостей курйозною витівкою: відео з весілля

"Чому б не дарувати іншим щастя? Бачити всіх радісними – це те, що і нас робить щасливими", – додала наречена.

На цьому молодята вирішили не зупинятись. У коментарі Мелані і Тайлер зазначили, що благодійність стане частиною їхнього сімейного життя.



Дівчинка, яка живе у кризовому центрі в Огайо / Фото People