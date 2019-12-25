Підлітки ненавидять, коли батьки публікують інформацію про них у соцмережах: дослідження

Батьки часто виставляють фотографії чи пишуть про життя своїх дітей. Проте вчені з’ясували, що підліткам набридло те, що їх рідні діляться занадто особистою інформацією в інтернеті.

Про це йдеться у дослідженні Microsoft. Науковці опитали підлітків віком 13-17 років та дорослих віком 18-74 років ( понад 12 тисяч людей у ​​25 країнах).

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Результати дослідження:

42% підлітків повідомили про проблеми з батьками, які розміщують інформацію про них у соціальних мережах.

Зокрема, 11% заявили, що публікація інформації батьками в соцмережах є "великою проблемою", 14% вважають це "середньою проблемою", і лише 17% – "малою проблемою".

30% опитаних взагалі не вважають це проблемою, а 28% підтвердили, що їхні батьки ніколи не публікували фотографії чи дописи про них у соціальних мережах без їхньої згоди.

Дослідники рекомендують "ділитись своїм життям" у соцмережах обережно.

"Поділитися чи не поділитися інформацією – це особисте рішення сім'ї, але якщо ви вирішите це зробити, то батьки повинні бути уважними, розсудливими і випадково не розкривати занадто багато деталей", – наголосили експерти.