Помилки чоловіків та жінок у стосунках: як їх уникнути

Багато стосунків розпадається на початковому етапі, адже це найскладніший, хоча і дуже приємний, період. І саме на цьому етапі в процесі пізнання один одного обидві сторони схильні допускати помилки, які можуть призвести до розриву.

Як розповів психолог Максим Раздобрєєв виданню Chita, відносини не слід починати з нещирості і маніпуляцій. Це стосується обох партнерів. Але якщо говорити більш конкретно, то всі помилки партнерів в стосунках можна розділити на чоловічі і жіночі.

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Так, коли чоловік дійсно подобається жінці, вона може хвилюватися. Але надмірні емоції і побоювання зробити щось не так призводять до маси помилок, що сприяють розриву стосунків.

Помилки жінок у стосунках

Штучність

Якщо жінка, бажаючи справити найкраще враження на чоловіка, починає вести себе штучно – так, як не властиво їй справжній, то чоловік це помітить і розчарується в ній, або ж (якщо не помітить – Сім’я 24) відносини перетворяться в театр.



Часто дівчата не показують справжню себе хлопцеві / Фото Pinterest

"Я все вирішила за нас двох"

За словами психолога, це типова ситуація. Часто жінка, тільки зустрівши чоловіка, одразу починає планувати серйозні відносини, весілля, дітей та щасливу старість. Проте чоловік про це навіть не здогадується. Йому може просто подобається жінка, і він не проти зайнятися з нею сексом, але ніяк не одружуватися.

Маніпуляція ревнощами

Часто виникають ситуації, коли жінка провокує свого партнера ревнощами. Цей фактор називається "ревнощі як маніпуляція". На цьому етапі відносин чоловік адекватно розцінить таку поведінку і до жінки буде ставитися відповідно.

Зазначимо, що такі маніпуляції часто використовують невпевнені в собі жінки, щоб підняти свою самооцінку в очах чоловіка.

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Порушення особистого простору

Цей фактор може зіпсувати будь-які стосунки, не тільки романтичні. Адже особистий простір має бути у кожного з партнерів і повинен дотримуватися в парі.

Помилки чоловіків у стосунках

Познайомившись з дівчиною, яка зуміла привернути його увагу, чоловіки намагаються теж їй сподобатися. Він показує свої почуття і, часто сам того не усвідомлюючи, робить помилки, які можуть швидко призвести до зворотного ефекту і розриву відносин.

Невпевненість в собі

Як наголосив психолог, жінки віддають перевагу впевненим в собі чоловікам. Тож, якщо хлопець постійно сумнівається і підлаштовується тільки під бажання жінки, вона швидко втрачає інтерес до нього. Натомість чоловік, впевнений в собі, який вміє приймати рішення і брати на себе відповідальність, має набагато більше шансів на відповідне почуття.

Грубість

Будь-які прояви невихованості заважають людям розуміти один одного. Якщо чоловік дозволяє собі грубість, то він, швидше за все, не поважає свою супутницю та не прагне справити на неї гарне враження. Адже чим більш серйозні наміри у чоловіка є, тим він стає уважніше і ласкавіше до своєї обраниці.



Чоловік поводиться грубо з дівчиною / Фото Blogspot

Наполягання на фізичній близькості

Як правило, такий тип чоловіків не схильний думати про почуття інших людей. Їм важливо утвердитися самим та отримати бажаний результат. У більшості випадків при такому підході з дівчиною взагалі не планується серйозних відносин. Вона є лише засобом для власної самореалізації.

Боязнь показати жінці свою слабкість

Чоловіків з дитинства виховують бути серйозними, прищеплюючи їм суворо «чоловічі» якості. Тому, виростаючи, чоловік панічно боїться проявити якісь прості людські почуття і емоції. Він не дозволяє зізнатися в якійсь слабкості, вважаючи, що це не по-чоловічому.

Однак, всім людям властиві емоції. І жінці буде набагато приємніше бачити поруч живу людину, яка не боїться показати свої почуття.

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Як уникнути помилок у стосунках

"Найпростіший і найдієвіший спосіб – розмовляти. Тобто спілкуватися, ставити один одному питання та обговорювати все, що турбує і хвилює", – порадив психолог.

Адже чесність і прямота у відносинах – це найкращий шлях до взаєморозуміння і їх краще застосовувати з самого початку відносин.



Пара повинна говорити про проблеми / Фото Deutschpro

Також дуже важливо не замикатися в своїх страхах і сумнівах. Необхідно ділитися з партнером тим, що у вас на душі. З'ясовувати, прояснювати. Практика показує, що в більшості випадків будь-які сумніви можна розвіяти, просто поговоривши на цю тему з партнером.

Крім розмов, є ще один фактор, що сприятливо впливає на відносини – дотики. Адже коли ми торкаємося когось, цілуємося тощо, наше тіло реагує випуском гормонів, які асоціюються зі зближенням. Вважається, що ці гормони сприяють любові і прихильності, збільшують ймовірність того, що люди залишаться разом.