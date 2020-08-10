Зрада – це завжди болючий удар для кожного. Ми намагаємося знайти причину у собі, виправдовуємо коханих та продовжуємо вірити їм. Деякі жінки можуть роками жити у брехні. Як опанувати себе та що робити, коли ви дізналися про зраду коханого – читайте далі.

Зрадивши, чоловіки часто кажуть, що це більше повториться, благають пробачити. Проте інколи такі вчинки ламають жінок. Вони втрачають довіру, постійно підозрюють своїх обранців, життя стає нестерпним. Популярний психолог Володимир Науменко поділився з виданням Tochka.net корисними порадами, які допоможуть опанувати себе та знайти правильний вихід у випадку, коли чоловік зрадив вас.

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Що робити, якщо ви дізналися про зраду коханого

Не ставайте заручницею емоцій.

Емоції у більшості випадків призводять до негативних наслідків. Часто під впливом емоцій люди вдаються до необдуманих рішень, які у майбутньому змушують жалкувати. Спершу, варто все добре обдумати.

Емоції у більшості випадків призводять до негативних наслідків. Часто під впливом емоцій люди вдаються до необдуманих рішень, які у майбутньому змушують жалкувати. Спершу, варто все добре обдумати. Не закривайте на це очі.

Дізнавшись про зраду, не вдавайте, що нічого не сталося. У випадку, якщо ви ставитиметеся до чоловіка так, як раніше, зради можуть повторюватися, адже він знатиме, що його завжди приймуть назад.



Що робити, якщо ви дізналися про зраду коханого / Фото: kviti-kviti.pp.ua