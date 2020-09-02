Зізнайтесь, у кожного з нас трапляється етап у житті, коли уваги від протилежної статі є дуже мало. Тоді людина задає собі питання: "Що ж зі мною не так? Чому я не можу знайти другу половинку?" І на це може бути кілька причин.

Детальніше про пошуки своєї пари розповіла психологиня Наталія Ломоносова. У фейсбуці вона назвала причини, чому людина не може відкритись для стосунків та бути щасливою.

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Що заважає жінці чи чоловіку знайти партнера

Часто люди вірять, що тільки стильний одяг і ефектний вигляд є запорукою успіху в пошуках партнерів. Звісно, це також впливає на спілкування людей протилежної статі, однак не є ключовим у побудові стосунків.

Психолог згадала фільм "Москва сльозам не вірить", де головний герой сказав Катерині: "У вас погляд незаміжньої жінки". Але в цьому випадку питання не в погляді чи статусі, а в енергії, яку транслює жінка.

Незалежність, самодостатність, свобода, гідність, конкурентність, раціональність, рішучість, ініціативність і самовпевненість. І десь між цією енергією ви забуваєте транслювати беззахисність, ніжність, турботу і любов, що є фундаментом для кожної жінки, – зазначила Наталія Ломоносова.

Експертка вирішила зупинитись на типових причинах, які заважають нам проявити свої найкращі якості перед протилежною статтю та відкритись з іншого боку.

Переконання

"Нормальних чоловіків/жінок вже не залишилось", – впевнені, ви вже чули цю фразу, або ж самі її озвучували. Однак це переконання і може впливати на вашу одинокість. За словами Наталії Ломоносової, багато людей, які вірять в правдивість цієї фрази, можуть упустити того самого партнера.

Та це тільки одне з багатьох переконань, які допомагають людині відштовхувати обранця та шкодити особистому життю. Щоб подолати це, варто шукати причину в дитинстві, пригадати факт з минулого, який змусив вас думати, що вам неможливо знайти пару.



Чому людина не може знайти собі пару / Фото HostelWorld

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Ідеальний партнер

Принц на білому коні вже давно не є в моді, однак жінки все ж залюбки будують у своїх фантазіях ідеального чоловіка. Але ж хіба є ідеальні люди? І чи ми підпадаємо під цей опис? Кожен з нас має свої позитивні та негативні риси характеру чи звички, тому шукати бездоганного партнера, який відповідатиме всім вашим критеріям, не потрібно.

Водночас Наталія Ломоносова додає, що значно цікавіше кожного дня дізнаватись щось нове про обранця, вчитись у нього чи неї чомусь новому.



Кохання існує, потрібно просто відпустити страхи / Фото The Conversation

Близькі стосунки

Однією з найпоширеніших причин, чому людина не може знайти собі партнера, є боязнь відкрити свої слабкі сторони та показати те, якою ви є людиною. Психолог зазначає, що причиною цьому є припущення, що інші можуть скористатись вашою слабкістю та використати її проти вас. Та така вразливість також грає вам не на користь, адже потрібно рухатись вперед, вірити в себе і головне – любити себе.