Сімейний хенд-мейд: історія відомого українського бренду Just So

З чого почати сімейний бізнес та як знайти натхнення, ідеї та покупців? Ми розповімо вам про історію відомого українського брендуJust So, які відкрили власний прибутковий бізнес. Саме їх товари обожнюють покупці, адже, до прикладу, їхні листівки завжди оригінальні та створюються лише українською.

Олександра Калач і її чоловік відкрили власний магазин авторських товарів Just So. Пара з Одеси створює і продає листівки, чашки, блокноти, авоськи, закладки, наклейки і перекладні татуювання.

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"Два роки тому ми загорілася ідеєю робити листівки. Я придумувала сюжети, а чоловік – тексти, подруга малювала. Ми відкрилися в середині грудня, тому перші листівки були на новорічну тему та до Дня Святого Миколая", – розповідає дівчина.



Листівка бренду Just So

Цікаво, що листівки від початку вирізнялися серед інших авторськими малюнками та фото у поєднанні з кумедними, філософськими або мотивуючими текстами. До того ж, вони українською.

Ми одразу вирішили, що вони будуть українською. Я за фахом перекладач і знаю, наскільки наша мова красива. Кумедні написи українською подобаються як одеситам, так і туристам,

– каже співвласниця бренду.

Окрім того, нещодавно вони почали продавати трендові авоські, які Олександра та її мама в'яжуть гачком. Тому це вже справжній сімейний бізнес.

Як знаходять натхнення? "Ми живемо в Одесі, тому в нас особливі відносини з морем. Люблю його і літом, і взимку. Тому по натхнення я йду самедо моря", – ділиться Олександра.

Зараз в майстрів вже близько 70 видів листівок, зроблених у різних техніках. Також з їх малюнками можна купити чашки, наліпки, блокноти та закладки для книг. Продають товари у невеликих магазинах в різних містах України та через інтернет.



Авоська бренду Just So

Хто купує їхні товари? Цільова аудиторія виявилася не тією, про яку пара думала спочатку.

"Роблячи авоськи, ми орієнтувалися на жінок старшого віку, але насправді покупцями виявилися молоді люди, яких хвилює питання екології. А листівки, як ми думали, буде купувати молодь, але часто беруть люди старше 60", – каже Олександра.