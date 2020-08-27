Синдром "хоча б хтось": чому жінці потрібен чоловік, навіть якщо до нього немає симптії
Чимало жінок часто зав'язують романи лише через те, що на них чинять тиск або що вони не хочуть залишатись самотніми. Також є низка інших причин, які намагалась пояснити психолог Анастасія Михайленко.
За словами експерта, названий нею синдром "хоча б хтось" може виникати через декілька причин. На своїй інстаграм-сторінці вона намагалась пояснити, звідки це з'являється у головах жінок і які це може нести наслідки для стосунків.
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Коли я погоджуюсь на будь-якого хлопця, навіть попри те, що розумію, що він мені не підходить. Коли не важливо з ким я у стосунках, головне, що я у стосунках. Коли будь-який хлопець краще, ніж його відсутність. Це все про синдром "хоча б хтось", – розповіла психолог.⠀
Чому може виникнути синдром "хоча б хтось"?
- "Ви вже тривалий час одна і ваші подружки, самооцінка та самоповага, почали чинити бунт. Вам потрібен хоча б якийсь чоловік, щоб за його рахунок підтягнути своїх "дівчаток".
- Ви боїтеся, що на вас ніхто не зверне увагу і в той час, як подруги одна за одною стрибають у білу сукню, ви залишаєтесь вічною подружкою нареченої.
- Ви так емоційно виснажились переживати за стосунки, що ваш мозок згідний на будь-кого, аби лише стало легше. Це захисний механізм психіки.
- У вас сидить сильне руйнівне переконання, що "не вийти заміж – це найстрашніше, що може трапитися", "що раптом ви не вийдете заміж до 25/30, ти навіки залишитеся "старою дівою".
- У вас багато комплексів і "тарганів", які запевнили, що вас не можна любити".
До яких наслідків це може призвести?
За словами Анастасії Михайленко, такий "синдром" може накласти негативний відбиток на ваші стосунки з чоловіком, який вам може зовсім не симптизувати, але в міру певних обставин або вище перелічених причин ви з ним пов'язали життя.
- Ви можете домальовувати стосунки там, де їх немає і не може бути;
- Навмисно схиляєте чоловіка до стосунків;
- Закриваєте очі на неповагу, недовіру, приниження, порушення особистих кордонів;
- Виправдовуєте вчинки чоловіка та намагаєтесь довести собі, що все не так погано
- У всьому підлаштовуєтесь під партнера.
Проблеми в стосунках / Фото Pexels