Чимало жінок часто зав'язують романи лише через те, що на них чинять тиск або що вони не хочуть залишатись самотніми. Також є низка інших причин, які намагалась пояснити психолог Анастасія Михайленко.

За словами експерта, названий нею синдром "хоча б хтось" може виникати через декілька причин. На своїй інстаграм-сторінці вона намагалась пояснити, звідки це з'являється у головах жінок і які це може нести наслідки для стосунків.

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Коли я погоджуюсь на будь-якого хлопця, навіть попри те, що розумію, що він мені не підходить. Коли не важливо з ким я у стосунках, головне, що я у стосунках. Коли будь-який хлопець краще, ніж його відсутність. Це все про синдром "хоча б хтось", – розповіла психолог.⠀

Чому може виникнути синдром "хоча б хтось"?

"Ви вже тривалий час одна і ваші подружки, самооцінка та самоповага, почали чинити бунт. Вам потрібен хоча б якийсь чоловік, щоб за його рахунок підтягнути своїх "дівчаток".



Ви боїтеся, що на вас ніхто не зверне увагу і в той час, як подруги одна за одною стрибають у білу сукню, ви залишаєтесь вічною подружкою нареченої.

Ви так емоційно виснажились переживати за стосунки, що ваш мозок згідний на будь-кого, аби лише стало легше. Це захисний механізм психіки.

У вас сидить сильне руйнівне переконання, що "не вийти заміж – це найстрашніше, що може трапитися", "що раптом ви не вийдете заміж до 25/30, ти навіки залишитеся "старою дівою".

У вас багато комплексів і "тарганів", які запевнили, що вас не можна любити".

До яких наслідків це може призвести?

За словами Анастасії Михайленко, такий "синдром" може накласти негативний відбиток на ваші стосунки з чоловіком, який вам може зовсім не симптизувати, але в міру певних обставин або вище перелічених причин ви з ним пов'язали життя.

Ви можете домальовувати стосунки там, де їх немає і не може бути; Навмисно схиляєте чоловіка до стосунків; Закриваєте очі на неповагу, недовіру, приниження, порушення особистих кордонів; Виправдовуєте вчинки чоловіка та намагаєтесь довести собі, що все не так погано У всьому підлаштовуєтесь під партнера.



Проблеми в стосунках / Фото Pexels