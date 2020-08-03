Гаджети заполонили наше життя. Більшість людей не уявляє своїх буднів без них, ледь не кожну вільну хвилину ми проводимо, переглядаючи новини чи спілкуючись із друзями онлайн. А для багатьох гаджети стали джерелом доходів. Вони настільки важливі, що знайомство з цими технічними засобами розпочинається ще з раннього віку. Як гаджети можуть сприяти розвитку дітей – читайте у матеріалі.

Часто батьки стикаються з проблемами, що спричинені гаджетами, адже діти проводять за ними багато часу. На сайті видання "Сегодня. Lifestyle" з'явилась цікава стаття про те, як перетворити телефони і планшети на засоби розвитку для дітей. Пропонуємо і вам ознайомитися з порадами експертів, що допоможуть з користю провести час з дітьми.

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Експерт з альтернативного навчання Наталія Тарченко розповіла, що впровадження карантину та перехід на дистанційне навчання спричинили те, що діти були вимушені проводити час за ноутбуком, планшетом, адже це був єдиний спосіб комунікації з вчителями та навчання. І якщо раніше батьки закликали відволіктися від гаджетів, то тепер все навпаки.

Ситуація з пандемією коронавірусу показала, що гаджети – це не зло і вони можуть стати чудовим інструментом для навчання. Звісно ж, що для цього треба навчитися правильно їх використовувати.



Гаджети можуть стати чудовим інструментом для навчання / Фото: dpss-ks.gov.ua

Використовуйте гаджети з користю разом із дитиною

У різних куточках світу люди більшість часу проводять у віртуальному світі. Вони спілкуються, грають ігри, працюють онлайн тощо. Діти з раннього віку бачать, як їх батьки постійно проводять час у соціальних мережах чи інтернеті і також навчаються цьому. Проте саме батьки можуть стати чудовим прикладом того, що за допомогою гаджетів також можна навчатися.

Шукайте разом із дітьми якусь інформацію, грайте, тестуйте нові цікаві додатки. Поцікавтеся у дітей, які ігри вони грають, що у них цікавого, які правила, чому саме ця гра подобається тощо. Цим ви зможете створити діалог і пізніше малюк сам розповідатиме вам про свої захоплення.



Використовуйте гаджети з користю разом із дітьми / Фото: mizky.com

Використання гаджетів – можливість встановити правила в сім'ї

Для цього важливо усім разом обговорити, як і коли використовуватимуться гаджети, чому важливі такі обмеження. І головне – вони маються стосуватися не лише дітей, а й дорослих.

Гаджет – один із інструментів пізнання світу

Психолог Оксана Зайкіна зазначила, що від батьків дитина дізнається, для чого потрібен гаджет, розкриває весь потенціал його використання. Батьки поетапно навчають дітей взаємодіяти з технічними засобами, що є додатковими інструментами для отримання інформації.

Гаджети часто використовують у навчанні, адже за допомогою інтернету ми можемо розповісти про ті речі, які неможливо побачити у той момент, коли потрібно. Також батьки можуть дати відповіді на запитання, які ставлять допитливі малюки, і проілюструвати їх якимось відео з ютубу тощо.

Найголовніше – не використовувати гаджет для того, щоб зайняти чимось дитину, коли вона хоче уваги, а ви зайняті або не налаштовані.