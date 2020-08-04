Саме в дитинстві батьки прищеплюють малюкам надзвичайно важливі життєві навички. Тому відстороняти дітей від допомоги по дому не варто. Як правильно навчити їх піклуватися про себе та інших, читайте у матеріалі.

Експерти одноголосно стверджують, що ще в дитинстві малюки повинні дбати не лише про себе, а й думати про інших, адже в майбутньому вони житимуть у соціумі та будуть виконувати одразу кілька соціальних ролей. А допомога батькам – одна з їхніх перших відповідальностей. Видання Mind Body Green поділилось думками кваліфікованих фахівців про те, як і коли найкраще привчати дітей допомагати по дому.

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Дослідження підтвердили, що діти, які господарюють вдома, здобувають критично важливі життєві навички. Згодом вони краще будують партнерські стосунки, ажде в сім'ї їх навчили допомагати одне одному.

Коли довіряти дітям домашні обов'язки?

Експерти пропонують долучати дітей до виконання домашніх справ вже з 3-річного чи 4-річного віку. Проте це індивідуальна справа кожних батьків. Психологи та вихователі радять не звалювати на плечі малюків обов'язок одразу, а пропонувати допомогти. Наприклад, вони можуть спочатку лише натискати кнопки на пральній машині або за руку з татом чи мамою викинути сміття. Все це базується на ідеї співпраці.

Проте найперші самостійні кроки мають бути пов'язані з доглядом за собою – застелити ліжко чи скласти свої речі. Згодом заохочуйте дітей до виконання справ по дому, але обов'язково запитуйте, що їх цікавить більше, і беріться за це разом. Малюки отримують не менше щастя від того, що роблять щось корисне для когось, а не лише для себе.



Діти мають самостійно збирати іграшки / Фото з відкритих джерел

Які справи діти можуть робити по дому?

зібрати прання;

помити тарілку після вечері;

нагодувати домашніх тварин;

прибрати пил з полиць;

завантажити посудомийну машину й скласти чистий посуд;

застеляти ліжко щодня;

поливати рослини;

спакувати їжу для молодших брата чи сестри;

забрати пошту.

Закликайте дітей робити лише те, що не може завдати їм шкоди і є повністю безпечним, але робіть їх активними ще з дитинства. Заохочуйте їх допомагати, бути частиною сім'ї та піклуватися про себе.