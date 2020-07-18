Перше побачення завжди хвилююче. Тому деякі дівчата можуть допустити занадто серйозні помилки, намагаючись вразити партнера, і цим його зіпсувати. Ми підготували кілька варіантів, яких варто уникати, щоб сподобатися своєму обранцю.

Так, на першому побаченні чоловіки можуть помітити "тривожні дзвіночки", після яких вони не захочуть продовжувати з вами спілкування, пише журнал Cosmo.

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Як дівчині не треба поводитися на першому побаченні

Ви на все погоджуєтеся

Це не зовсім правильна позиція для першого побачення, адже більшість хлопців шукають для себе харизматичну дівчину з особливим характером, поглядами і цінностями. Також не варто забувати, що всі люди різні, і саме за це подобаються одне одному. Тому не варто копіювати когось та завжди погоджуватися, краще покажіть, що ви маєте власну думку, та є індивідуальністю.

Ви перебільшуєте із макіяжем

Сучасні дівчата знають багато секретів у макіяжі, які роблять їх красивішими. Проте експерти радять на перше побачення обрати природний мейк з мінімум косметики. Адже хлопець з часом все одно побачить ваше натуральну красу і буде неприємно, якщо це викличе в нього здивування.



Не робіть на побачення занадто яскравий макіяж / Фото Ukr.Мedia

Ви запізнюєтеся

Не всі чоловіки можуть зрозуміти, скільки часу дівчині потрібно для того, щоб зібратися на побачення. Але цей час варто розраховувати та починати заздалегідь, щоб не спізнитися. Бо якщо він чекатиме більше години, то його нерви та настрій точно будуть зіпсовані.

Ви говорите з ним, як із дитиною

Іноді дівчата використовують зменшувально-пестливі слова майже в кожному реченні, проте це мало кому з чоловіків подобається, особливо на першому побаченні. Адже хлопці мріють зустріти справжню другу половинку, а не маму й дитину в одному обличчі.

Ви розповідаєте про свою армію прихильників

У сучасному світі не всі хлопці спішать завоювати серце дівчини, а тому через ваші розповіді про своїх шанувальників, хлопець на першому побаченні не захоче відвойовувати вас. Імовірніше, зовсім навпаки – це його відлякає. Тож, не говоріть про прихильників і колишніх на першій зустрічі.