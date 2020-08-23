Будуючи стосунки з коханою людиною хочеться зробити її найщасливішою, проте часто втілити це інтуїтивно нелегко. Є 10 дієвих порад, які допоможуть хлопцям стати чоловіком мрії для своєї обраниці.

Не сектер, що дівчата більш схильні працювати над стосунками й змінюватися на краще, аби стати ідеальною люблячою дружиною та хорошою мамою для майбутніх дітей. Чоловікам значно складніше розбиратися в собі, проте чимало з них хочуть стати кращими й втілювати бажання коханих без їхніх підказок. Видання YourTango зібрало 10 корисних порад для партнерів, які прагнуть стати хлопцем її мрії.

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Беріть на себе відповідальність

Якщо жінки більше керуються емоціями під час прийняття рішень, то чоловіки – логікою. Тому беріть на себе відповідальність, не покладайте провину на свою дівчину, не грайте жертву. Якщо ваш партнер чимось незадоволений, поважайте його чесність й майте сміливість змінюватись на краще.

Будьте поряд з коханою

Жінкам потрібна увага, підтримка й розуміння. Ви підкорите її серце знову, якщо візьмете кількахвилинну паузу від справ, відкладете телефон, вимкнете телевізор і почнете її слухати. На перший погляд може здатись, що жінки говорять постійно, проте чим більше ви будете розмовляти, тим рідше вона буде звертатись до вас щодо поглядів на ті ж теми.

Покажіть, як сильно ви її цінуєте

Дівчата шукають чоловіків, поряд з якими вони почувалися б безпечно, захищено, щасливо, красиво й незалежно. Для того, аби вона почувалась важливою й потрібною вам, доводьте це щодня. Наприклад, перед сном поговоріть про позитивні моменти дня й зізнайтесь, за що ви вдячні коханій. Вранці прокиньтесь на 15 хвилин раніше та побудьте поряд одне з одним без зайвих справ і розмов. Це неодмінно посилить близькість між вами.



Як стати ідеальним хлопцем / Фото з відкритих джерел

Дбайте про особистий розвиток

Дуже багато чоловіків переконані, що потрібна жінка позбавить їх душевних переживань й болю, проте коли вона починає розкриватися, вони замикаються в собі. Часто це пов'язано з тим, що в дитинстві хлопці не бачили, як проявляють свої почуття батьки. Тому працювати над собою варто самостійно, а не чекати на дівчину, яка буде готова вас розкривати та боротися з вашими комплексами.

Визнавайте свої недоліки

Ви не можете винити свого партнера у своїх проблемах й недоліках, які є в кожного. Якщо ви маєте негативні риси, які проявляються в дрібницях і можуть дратувати чи засмучувати вашого партнера, тоді ви повинні змінитися. Ви ніколи не зможете контролювати вчинки свого партнера, але завжди можете показати позитивний приклад, тому не ігноруйте недоліки, які під силу змінити.

Встановіть межі в стосунках

Визначте особисті межі кожного з вас й ставтесь до побажань партнера з повагою. Якщо для неї неприпустимо, щоб хлопець в річницю стосунків був у барі з друзями, не робіть цього. Розмовляйте про свої очікування від стосунків та цінності щодня, тоді ви краще розумітимете одне одного й не робитимете очевидних помилок.

Покажіть свою чоловічу силу

Для цього непотрібно кричати, підвищувати тон, домінувати над жінкою й вказувати, що їй робити. Це відсутність поваги й демонстрація власного его. Ви маєте бути сильним й водночас м'яким до своєї обраниці: вирішити проблеми й вислухати її переживання.

Будьте відданими й довіряйте

Немає важливішого в стосунках, ніж довіра! Це одна з найбільш важливих деталей, на яку звертають увагу жінки. Чоловік отримує справжню довіру, коли дотримується свого слова. Жінка хоче бачити поряд впевненого у собі чоловіка, на якого вона може розраховувати.



Довіра в стосунках / Фото з відкритих джерел

Розділяйте її захоплення

Знайдіть те, що цікавить вас обох. Говоріть про те, чим захоплюється вона, про цінності, про найпривабливіші особливості в чоловіках й втілюйте її мрії в реальне життя.

Любіть себе

Це дуже важливе, але рідкісне вміння сьогодні. Варто полюбити себе й тоді ви будете бажаними для жінок. Робіть все, щоб почуватись щасливо й позитивно сприймайте життя: позбудьтеся негативних звичок, відчувайте фінансову свободу, знайдіть омріяну роботу. Любов до себе – головний життєвий принцип.