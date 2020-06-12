Вчені вже заявляли, що чоловіки та жінки закохуються та люблять по-різному. Так, жінки в стосунках показують свої почуття, а чоловіки любов доводять діями.

Нещодавно психологи виділили чотири закономірності, які характеризують гендерні відмінності в любові, пише видання Elle.

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Чоловіки і жінки закохуються по-різному

Чоловіки швидше закохуються

Вчені стверджують, що спочатку сумнівалися щодо цього факту, бо раніше вважали, що це жінки закохуються за кілька секунд, проте дослідники кажуть, що насправді почуття любові швидше розвиваються у чоловіків.

А все тому, що жінки з доісторичних епох розвивали потребу захистити себе, і це диктує їм обачність при виборі партнера. Тому дівчата ретельно зважують, з ким бути і кому зізнаватися в почуттях. Натомість чоловіча прихильність обумовлена ​​меншим набором вимог, тому любов до них приходить простіше.

Чоловіки першими зізнаються в коханні, але жінки – частіше

Дослідження в коледжі BMCC підтвердили, що жінкам потрібно більше часу, щоб заявити про почуття коханому, а чоловіки не витрачають час на роздуми і зважування, тому швидше зізнаються в почуттях.



Чоловіки рідше кажуть "Я тебе кохаю" / Фото Clutch

Проте психологи також зауважили, що на початку відносин чоловіки готові сказати фразу "Я люблю тебе" раніше, проте жінки роблять це частіше. До того ж, ці слова мають набагато більше значення для дівчат, ніж для хлопців.

Чоловіки частіше закохуються

Згідно з дослідженнями вчених з Техаського технологічного університету, жінки спочатку самі закохуються, а потім мобілізують всі ресурси, щоб закохати в себе партнера. Натомість чоловіки менше стурбовані постійністю та частіше закохуються.

Жінок менше хвилює зовнішність

За висновками вчених, жінки при виборі партнера не звертають великої ваги на зовнішність, їм важливіші внутрішні цінності і риси характеру. Вони шукають чоловіка, який буде турботливим, сильним, щедрим, завжди готовим підтримати і захистити.