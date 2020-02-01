Як назвати дитину в лютому: імена для хлопчиків та дівчаток

Народженні в лютому діти відрізняються самолюбством, сміливістю та рішучістю. Тож якщо у вашій родині у цьому місяці відбулася чи відбудеться радісна подія, пов'язана з народженням дитини, то важливо обрати особливе ім'я для малечі. Адже воно може вплинути на долю дитини.

Зазвичай батьки дають ім'я для дитини за датою народження та православним календарем. Вважається, що, таким чином, малеча отримує захист і заступництво свого святого – ангела-хранителя. Але ж якщо ви не знайдете вподобане вами ім’я, то можна подивитися на найближчі дати і обрати з тих. Наприклад, якщо дитина народилася 5 січня, то ще можна подивитися імена 4 чи 6 січня.

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Для хлопчиків, народжених у лютому, підходять такі імена, як Максим, Тимофій, Іван, Григорій, Аркадій, Роман, Василь, Микита, Микола, Юрій, Кирило, Юліан, Дмитро, Антон, Олексій, Євген тощо. За спостереженням астрологів, зимові малюки мають сильний і вольовий характер.

Вдалими іменами для дівчаток вважаються: Марія, Ксенія, Анастасія, Вероніка, Інна, Аліса, Валентина, Софія, Світлана тощо. У народі кажуть, що дівчатка, народжені взимку, відрізняються гарним здоров'ям, більш наполегливі, рішучі і цілеспрямовані.

Як назвати дитину, якщо вона народилася в певний день лютого

1 лютого. Найкращими для хлопчиків вважаються імена Макарій, Марк, Федор, Арсеній, Антон, а для дівчаток – Ефрасія, Феодосія.

2 лютого. Дитину варто назвати такими іменами: хлопчика – Юхим, Захар, Василій, Лаврентій, дівчинку – Василина, Інна, Римма.

3 лютого. Хлопчикові потрібно дати ім'я Євген, Іван, Максим, Валерій, Феодосій, дівчинці – Ганна, Агнія.

4 лютого. Імена для хлопчиків – Ананій, Анастасій, Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Петро, Тимофій, для дівчаток – будь-яке ім'я за власним бажанням.

5 лютого. Хлопчиків можна назвати Максим, Євгеній, Геннадій, Федір, а дівчаток – Анастасія, Марія, Катерина, Агнія.



Не забувайте, що ви завжди можете назвати дитину, як хочете / Фото Pinterest

6 лютого. Ця дата сприятлива, аби назвати хлопчика Денис, Павло, Тимофій, а дівчинку – Оксана, Ксенія.

7 лютого. Найкраще назвати хлопчика Олександр, Віталій, Григорій, Пилип, а дівчинку – як вам до вподоби.

8 лютого. Імена для хлопчиків – Аркадій, Давид, Іван, Петро, Семен, Федір, ім'я для дівчаток – Марія.

9 лютого. Хлопчиків краще назвати Дмитро, Іван, Петро, а дівчаток – як вам хочеться.

10 лютого. Імен для хлопчиків цього дня багато – Георгій, Єфрем, Ісаакій, Маркіян, для дівчаток – Ольга, Домна.

11 лютого. Хлопчачі імена – Герасим, Ігнат, Лука, Роман, Яків, дівчачі – за власним бажанням.

12 лютого. Дітей можна назвати так: хлопчиків – Василь, Григорій, Іван, Петро, дівчаток – Пелагея.

13 лютого. Церковні імена для хлопчиків – Віктор, Іван, Микита, для дівчаток – Євдокія.

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14 лютого. Імена для хлопчиків – Анастасій, Валентин, Василь, Веніміан, Петро, Семен, Тимофій, а дівчаток називайте, як вам подобається.

15 лютого. Хлопчиків варто назвати Микола, Семен, Гавриїл, а дівчинку – як бажаєте.

16 лютого. Імена для хлопчика – Влад, Микола, Роман, Семен, Дмитро, Клавдій, для дівчинки – Анна.

17 лютого. Хлопчачі імена – Георгій, Іван, Йосип, Кирило, Микола, Олександр, Олексій, Борис, а дівчачі імена в цей день – Катерина, Ганна.

18 лютого. Назвати хлопчика можна Антон, Макар, Феодосій, дівчинку – Агафія, Василина.

19 лютого. Церковні імена для хлопчика – Василь, Юліан, Анатолій, Іван, Максим, Фауст, Феофіл, дівчинки – Христина, Дора, Юліанта, Марія, Марфа.

20 лютого. Імена для хлопчика – Олександр, Андрій, Степан, Петро, Лука, а для дівчинки можеье обрати будь-яке ім'я.

21 лютого. Хлопчачі імена – Євген, Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Ілля, Михайло, Юліан, Омелян, а дівчаче – Василина.

22 лютого. Назвати хлопчика можна Геннадій, Василь, Петро, а дівчинку – Ізабелла.



Дітям важливо дати красиве ім'я, яке подобається обом батькам / Фото Pinterest

23 лютого. Імена для хлопчика – Василь, Герман, Прохор, Павло, Марк, для дівчаток – Ганна, Валентина, Галина, Алевтина.

24 лютого. Хлопчика найкраще назвати Всеволод, Федір, Дмитро, Захар, Порфирій, дівчинку – Федора.

25 лютого. Сприятливий день, аби назвати хлопчика Олексій, Антон, Євген, Мелетій, а дівчинку – Марія.

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26 лютого. Цього дня буде чудово назвати хлопчика Артемій, Павло, Мартін, Семен, Степан, Тимофій, а дівчинку – Зоя, Світлана, Віра, Ганна.

27 лютого. Імена для хлопчика – Авраамій, Георгій, Ісаакій, Кирило, Михайло, Федір. Імена для дівчаток – яке забажаєте.

28 лютого. Хлопчачі імена – Кирило, Михайло, Федір, Костянтин, дівчаче ім'я – Софія, Євфросинія.

29 лютого. В останній день місяця хлопчика варто назвати Ілля, а дівчинку – можна називати будь-як.