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Як сформувати графік дитини на час карантину: поради психологині

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Графік дитини на час карантину / Photos icons8 / Moose

Усі школи та дитячі садки повністю закриті через спалах коронавірусу. А тому повна ізоляція вдома ймовірно не просто дається кожній дитині. Як правильно сформувати графік дитини – читайте далі.

Карантин – це прекрасний час, щоб подивитись наскільки графік сім'ї підходить всім її членам. Про це в ефірі програми "Ранок на 24 каналі" розповіла дитяча психологиня Дар'я Селіванова.

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"Зараз ми живемо в такий час, що неможливо зважати виключно на інтереси дитини, якщо вони відрізняються з інтересами батьків. І важливо графік так оптимізувати, щоб він задовольняв всіх членів сім'ї, і не лише дітей", – пояснила Дар'я Селіванова.

Але також важливо, щоб зберігалась структура і дисципліна, щоб дитині було простіше готуватись до переходу в іншу діяльність,
– сказала психологиня. 

Вона зазначила, що також варто зважати на різний вік дитини. Для молодших принциповіше дотримуватись однакового графіка. Старші діти – є мобільнішими.

"Але варто пам'ятати один момент – діти дуже швидко пристосовуються до змін, якщо, звісно, батьки готові займатися переформатування графіку", – додала Селіванова.

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Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Автор: Юлія Гілей
Теги: Коронавірус Covid-19 Діти і неповнолітні Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Сімʼя Психологія сім'ї
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