Family Circle Cup. Жінки

Контрастний день Бондаренко!

Українська тенісистка Олена Бондаренко опустившись на сорок першу позицію світового рейтингу успішно подолала перший раунд ґрунтового турніру прем'єр-категорії в американському Чарльстоні. Перші труднощі спіткали нашу співвітчизницю лише у першому сеті поєдинку проти тридцяти трирічної представниці Люксембургу Анне Кремер. Відігравши брейк суперниці Олена таки виграла дебютну партію з рахунком 6:4. А от у другому сеті просто знищила опонентку "на сухо" - 6:0. Що цікаво в наступному колі змагань з призовим фондом мільйон доларів Бондаренко-старша зустрінеться з переможницею українського дербі між Вікторією Кутузувою та Марією Коритцевою.