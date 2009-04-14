Family Circle Cup. Жінки

Протистояння українок на користь менш титулованої.

Вікторія Кутузова без проблем пробилась до другого раунду турніру прем’єр-категорії, який набирає обертів на ґрунтових кортах американського Чарльстона. У протистоянні із ще однією українкою Марією Коритцевою, Кутузова була значно переконливішою на найповільнішому виді покриття. Суперниця ж вельми невдало грала на власній подачі, дозволивши Кутузовій реалізувати три брейк-поінти у першій партії і чотири у другій. Двічі по шість один - наступна суперниця вікторії Кутузової - ще одна українка Олена Бондаренко.