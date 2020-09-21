Інколи фанати автомобільної історії здатні впливати навіть на асортимент компаній, які випускають іграшки. От модель Bentley Blower, яка випускалася з 1927 по 1931 роки, є однією з найбільш знакових машин марки. Тому фанати запропонували випустити її модель в конструкторі Lego.

Вони створили власноруч дуже детальну копію авто з деталей Lego та Technic. Про це дивіться у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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Автор моделі розповів, що витратив на роботу над нею понад 8 місяців. Щоправда, аби розпочався випуск саме такого конструктора – на сторінці виробника потрібно зібрати мінімум 10 тисяч позитивних відгуків. Наразі зібрано тільки 6 тисяч. Однак, враховуючи, що лишилося ще приблизно 250 днів, проєкт без сумнівів буде схвалено.



Ретрокар з елементів Lego / Скриншот з відео

Комплект Bentley Blower має 2 відтінки зеленого кольору. Темно-зелений для шассі та камуфляжний зелений для кузова. Модель має механізми керма, які функціонують. Можна зняти капот, під яким мотор з насичувачем, запасне колесо і ящик для зберігання речей.



Модель не лише схожа на ретрокар, а й функціонує / Скриншот з відео

Також у випуску:

Вперше за 6 років Maserati презентувала по-справжньому нову модель – гоночний Maserati MC20, яка символізує повернення марки в автоспорт. Її розробили спільно з італійською компанією Dallara. Нова модель виходитиме у вигляді купе та родстера.