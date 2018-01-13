Фанати Трампа зірвали промову мера Лондона і вимагали його арешту

Прихильники президента США Дональда Трампа під час конференції на тему боротьби за гендерну рівність у Лондоні спробували зірвати виступ мера міста Садіка Хана та закликали заарештувати його.

Про це пише Sky News. Приводом для такого різкого негативу стали слова Хана. Останній підтримав скасований візит Трампа до Великої Британії.

Група протестувальників з американським прапором у руках, викрикуючи щось про підтримку Трампа та Brexit, перервала промову Хана. Далі ж прихильники американського президента вимагали арешту лондонського мера.

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Однак нечисленну акцію доволі швидко перервали поліцейські, які оперативно вивели порушників порядку із залу.