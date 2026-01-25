Який зараз вигляд має фабрика "Рошен" у Києві після масованого обстрілу

У ніч проти 24 січня Київ знову опинився під масованою атакою ворога. Зокрема, від російського удару постраждала відома шоколадна фабрика Roshen.

Станом на 25 січня фірмові магазини Roshen продовжують роботу. На місці удару техніка ще прибирає уламки, передає 24 Канал.

У якому стані фабрика "Рошен" у Києві після прильоту?

Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали верхні поверхи виробничого приміщення кондитерського підприємства.

Окрім того, загинула 48-річна жінка, яка працювала в кондитерському цеху. Також є поранені, їх доправили у лікарню.

Шоколадна фабрика "Рошен" після обстрілу / Фото Ірина Вихрущ

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко розповіла, що було пряме влучання російського дрона у фабрику.

Тим часом у міноборони Росії цинічно виправдали чергову масовану атаку на Україну. Там заявили, що нібито вдарили по заводах, які виробляють далекобійні безпілотники, а також по енергетичних об'єктах, які використовуються для потреб військово-промислового комплексу України.

Водночас російські воєнкори заявляють, що дрон "Герань-2" вдарив по заводу Roshen у Києві, бо там нібито виробляли дрони. Окупати стверджують, що цей завод Roshen нібито не єдиний у Києві, де збирають ударні БпЛА.

Які наслідки масованої атаки Росії на Україну 24 січня?