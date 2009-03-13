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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Фармацевтична галузь

09:55, 13 березня 2009 318

Чергове злиття у фармацевтичній галузі.

Швейцарський виробник ліків Roche домовився про злиття зі своїм американським конкурентом Genentech. Решту акцій компанії Roche викупить за 46 млрд. 800 млн. доларів. Наразі швейцарцям належить 55% Genentech. Укладення угоди завершує довгий процес перемовин між двома компаніями. У липні минулого року Roche запропонувала за акцію Genentech 89 дол., однак таку оферту відкинули акціонери. Тепер за акцію Genentech швейцарці заплатять 95 дол.Об'єднана компанія стане сьомою за величиною у фармацевтичній галузі США. Її річний дохід становитиме 17 млрд. дол. Після завершення операції Roche отримає повний доступ до лабораторних досліджень Genentech. Також великим надбанням будуть її препарати для лікування раку.Раніше цього тижня про об'єднання заявили й інші фармацевтичні гіганти - німецька Merck домовилась про купівлю американської Schering-Plough за більш ніж 41 млрд. дол. Великі гравці галузі намагаються диверсифікувати свої активи, оскільки падають ціни на їхню продукцію і виходить термін дії патентів на їхні найбільш популярні препарати.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 березня 2009
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