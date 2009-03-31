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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Фатальна міграція

Фінансові ринки 17:36, 31 березня 2009 252

Понад 200 африканських нелегалів загинули внаслідок аварії корабля поблизу берегів Лівії.

Іммігранти прямували до Італії. Втім, через штормовий вітер, за 30 кілометрів від лівійського узбережжя судно затонуло. Берегова охорона змогла врятувати лише 23 осіб.Причиною трагедії стало те, що судна, на яких іммігранти намагались дістатись берегів Європи, були переповнені. Корабель може перевозити 50 людей, а на ньому знаходилось понад 250 осіб. На ще одному судні із Африки до Італії прямували 350 нелегалів. Їм пощастило більше.Після аварії їхнього корабля, усіх мігрантів врятував екіпаж італійського танкера, який знаходився неподалік. Щороку десятки тисяч нелегальних іммігрантів намагаються на кораблях дістатися із Африки до берегів Європи у пошуках кращої долі. За офіційними даними, лише минулого року на італійський острів Лампедуза прибули більше 30 тисяч нелегалів.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 31 березня 2009
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