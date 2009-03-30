Наомі Кемпбелл відвідала доброчинний показ на індійському тижні моди.

Цими вихідними доброчинний показ на індійському тижні моди на підтримку постраждалих від терористичних актів у Мумбаї відвідала британська супермодель Наомі Кемпбелл. Серед інших в акції Fashion For Relief взяли участь боллівудські знаменитості, які вийшли на подіум у вбранні від відомих індійських дизайнерів. Свої колекції на тижні високої моди в Мумбаї показали також бренди "Ів-Сен Лоран ", "Дольче і Ґаббана ", "Версаче", "Роберто Каваллі", "Донна Каран", "Кароліна Херрера" та "Вера Вонґ".Наомі Кемпбелл (супермодель): "У такі скрутні часи ми повинні взятися за руки на знак нашої солідарності з цією воістину чудовою країною. Я тут була багато разів. І завжди мене були раді бачити".Пізніше одяг, який дизайнери надали для показів із доброчинною метою, продадуть із молотка на інтернет-аукціоні eBay. Усі виручені кошти організатори передадуть місцевим шпиталям. Нагадаємо, Кемпбелл займається промоцією акції Fashion For Relief із 2005. Першого тижня супермодель зібрала для доброчинних організацій мільйон доларів.