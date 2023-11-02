Україні продовжує створювати власні розробки для боротьби з російськими окупантами, Зокрема, раніше Федоров повідомив, що цього року держава вироблятиме десятки тисяч безпілотників.

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Нова зброя протидії

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав нову систему захисту бронетехніки від російських БпЛА. Спільно з Brave1 вони створили унікальний комплекс РЕБ, що отримав назву Piranha AVD 360.

Нова розробка створює навколо себе захисний купол радіусом до 600 метрів. Коли ворожий дрон залітає в цю зону, він не може отримувати команди та передавати дані. Таким чином "пташка" або зависає в повітрі та здійснює аварійну посадку, або просто безконтрольно падає.

Також Piranha пригнічує системи супутникової навігації, наприклад, російську ГЛОНАСС. Зараз система успішно пройшла польові випробування й готова до серійного виробництва,

– повідомив Федоров.

Він додав, що технології та інновації допомагають ефективніше нищити ворога й рятувати життя військових. Українці, що працюють над проєктами у військовій сфері можуть подавати їх через Brave1.

Як діє новий комплекс Piranha AVD 360: дивіться відео

Українське виробництво зростає