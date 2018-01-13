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Femen, що оголилась перед президентом Земаном, мала посвідчення української журналістки

12:07, сьогодні 715 Читать новость на русском
Активістка Femen вдала з себе журналістку
Активістка Femen вдала з себе журналістку "Української правди"

Активістка Femen Анжеліна Діаш, яка влаштувала акцію на виборчій дільниці у Чехії і оголила груди перед президентом Мілошем Земаном, мала при собі підроблене посвідчення журналіста "Української правди".

Про це стало відомо з листа на адресу видання від чеської поліції.

У поліції розповіли, що затримана після акції активістка для ідентифікації особи надала редакційне посвідчення "Української правди".

При цьому видання наголошує, що ця особа не працює і ніколи не працювала в УП. До речі .редакційне посвідчення видання "Українська правда" відрізняється від того, що пред'явила Діаш.

Femen, що оголилась перед президентом Земаном, мала посвідчення української журналістки

Посвідчення УП було підроблене

Нагадаємо, 12 січня під час президентських виборів у Чехії активістка Femen накинулась на президента країни Мілоша Земана. Інцидент стався на одній із виборчих дільниць, куди Земан прийшов, щоб проголосувати.

Теги: Новини України FEMEN Чехія
Джерело: 24 Канал
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