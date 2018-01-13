Femen, що оголилась перед президентом Земаном, мала посвідчення української журналістки

Активістка Femen Анжеліна Діаш, яка влаштувала акцію на виборчій дільниці у Чехії і оголила груди перед президентом Мілошем Земаном, мала при собі підроблене посвідчення журналіста "Української правди".

Про це стало відомо з листа на адресу видання від чеської поліції.

У поліції розповіли, що затримана після акції активістка для ідентифікації особи надала редакційне посвідчення "Української правди".

При цьому видання наголошує, що ця особа не працює і ніколи не працювала в УП. До речі .редакційне посвідчення видання "Українська правда" відрізняється від того, що пред'явила Діаш.

Посвідчення УП було підроблене

Нагадаємо, 12 січня під час президентських виборів у Чехії активістка Femen накинулась на президента країни Мілоша Земана. Інцидент стався на одній із виборчих дільниць, куди Земан прийшов, щоб проголосувати.