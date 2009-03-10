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Феєрія світла у Франкфурті

Дизайн 10:29, 10 березня 2009 516

Щовечора горизонт Франкфурта осявають вражаючі кольори.

І на фасадах хмарочосів, у яких зазвичай банкіри зосереджено думають над економічними показниками, починає “танцювати” музика. Це аудіо-активна світлова установка, яку створив Дірк Фолленбройх. Його концепція - світло рухається одночасно з радіопередачами.Марк Савані (Франкфурт): “Ефект такий. Коли проходите неподалік та бачите цей індикатор звуку, питаєтесь: “Що це таке?” Зупиняєтесь, оглядаєтесь, думаєте і розпитуєте людей. А потім ви усвідомлюєте, що це, можливо, пов'язане із звуком, і починаєте шукати радіопередавач”.Наступний яскравий момент - 57 прожекторів сфокусовані на одній точці. “Гаряча точка” світла у місці, де висять відомі картини - у центрі галереї мистецтва “Ширн”. Це інсталяція однієї із зірок міжнародної сцени світлового мистецтва - австрійки Сірґун Аппельт.Сірґун Аппельт (митець): “Усі прямують до центру. Це чудовий спосіб показати, як світло насправді приваблює. Я маю на увазі, воно приваблює комах та птахів, чому ж не людей? Світло - це енергія, світло дає життя. Все життя походить від сонця. Без нього не було б життя. І, на мою думку, саме тому воно так приваблює. Адже люди не звикли бачити стільки світла в одному місці”.Центр Франкфурта, територія залізничного вокзалу. А також район червоних ліхтарів. Але цього вечора над ними з'явилась велетенська арка освітлення.Вольфганг Ранг (вчений): “Насправді, якби ви могли літати, то пролетіли б через цю стіну світла. У цьому відмінність із традиційною архітектурою, пролітаючи яку, ви б застрягли у цеглинках”.Вид на центр міста із південного берега ріки Майн.На заході розташована електростанція, яка виробляє електрику для Франкфурта та світлових шоу.Ельмар Кайзер (Iguzzini Illuminazione): “Ми граємось із різницями у щільності світла, з контрастами, різними рівнями яскравості та з кольорами. Чудове відчуття - купатись у цих ефектах”.Три години світлових святкувань у Франкфурті - фестиваль “Люмінале”. Багатство мистецтва світла.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 березня 2009
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