Очікувана прем'єра – один з найвідоміших українських режисерів повертається до великого кіно вперше за 10 років!

Роман Балаян презентує стрічку: "Ми є. Ми поруч." В чорно-білій кінокартині розповідається і про біль, і про любов.

Це про те, що якщо у тебе є свій біль, то не треба бути черствим і до чужого болю. Не проходь повз. Це про дві речі: співчуття і любов. Не бути байдужим до чужого болю, і не тільки про себе думайте, а й про ближнього. Якщо я йду вулицею, то я все одно підходжу. Ось, треба цьому вчитися,

– сказав режисер Роман Балаян.

Головний герой – відомий хірург. Він поставив неправильний діагноз своєму семирічному хрещенику. Хлопчик помирає у нього на операційному столі. Від шоку Олексій звільняється... Інтригуючий сюжет не дає глядачеві розслабитись ані на секунду – містичні історії та загадки, які відбуваються навколо головного героя розкриються лише наприкінці фільму.

Роман Гургенович побудував такого персонажа, в якого почуття та його переключення, його реакція на будь-які події. Вона в такому градусі та кардіограмі, що іноді мені як актору здавалось, що цього не може бути,

– поділився актор, головний герой фільму Ахтем Сеітаблаєв.

Головну героїню зіграла українська акторка Катерина Молчанова.

"Вона незвична, загадкова, і не зрозуміло, навіщо вона прийшла в цю історію. І навіщо головний герой зустрів її. Дарунок долі, що я опинилась в цьому проєкті і я дякую, що я є в цій прем'єрі", – сказала акторка Катерина Молчанова.

"Дуже раді, що люди бачать цей фільм на екрані, тому що фільми Балаяна не можна дивитись онлайн. Це було наше рішення, щоб фільм люди побачили на екрані", – пояснила продюсерка фільму Іванна Дядюра.

Фільм "Ми є. Ми поруч" представили на кінофестивалі "Молодість" у рамках програми "Українські прем'єри".