П'ятеро жителів Закарпатської області створили неіснуючі фірми, які нібито займалася перевезенням вантажів на території Євросоюзу. Весь товар клієнтів при цьому відвозили контрабандою до України, де й продавали.

Діяльність підозрюваних кваліфікували як шахрайство, повідомили у пресслужбі поліції. Затримані завдали підприємцям з країн Євросоюзу збитків на 9,5 мільйона гривень.

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Деталі про злочинний бізнес

За даними правоохоронців, двоє жителів Закарпаття домовилися про створення власного "бізнесу". 43-річний організатор разом із компаньйоном підшукали собі трьох поплічників та почали діяти.

Зловмисники шукали бізнесменів, які погоджувалися користуватися їхніми послугами. Але замість місця призначення увесь вантаж опинявся в Україні.

Кого ошукали зловмисники

Заяви про скоєння злочину, який нібито вчинили українці, написали представники підприємств з:

Німеччини;

Чехії;

Польщі;

Італії;

Литви;

Латвії;

Словенії;

Австрії;

Франції;

Північної Ірландії;

Бельгії;

Нідерландів.

Створили міжнародну слідчу групу

Оскільки діяльність угрупування вело фактично по всьому Євросоюзу, то Офіс генпрокурора та Верховна прокуратура Чехії підписали угоду про створення спеціальної слідчої групи. Туди увійшли правоохоронці з багатьох європейських країн. Вони брали участь у затриманні підозрюваних.

Спецоперація із залученням 250 поліцейських

Щоб здобути максимальну кількість доказів провини членів групи, поліцейські провели 58 обшуків .

. Слідчі вилучили чимало речових доказів , які підтверджують злочинну діяльність затриманих.

У проведенні такої спецоперації брали участь 250 правоохоронців із різних областей України.

Як покарають затриманих

Якщо провину членів злочинної організації доведуть у суді, їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Дивіться відео масштабної спецоперації поліції на Закарпатті: