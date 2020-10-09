Працювали в ЄС: фейкові перевізники із Закарпаття захоплювали товар та продавали його в Україні
П'ятеро жителів Закарпатської області створили неіснуючі фірми, які нібито займалася перевезенням вантажів на території Євросоюзу. Весь товар клієнтів при цьому відвозили контрабандою до України, де й продавали.
Діяльність підозрюваних кваліфікували як шахрайство, повідомили у пресслужбі поліції. Затримані завдали підприємцям з країн Євросоюзу збитків на 9,5 мільйона гривень.
Дивіться також Кидався під машини й різав собі руки: у Києві чоловік налякав перехожих
Деталі про злочинний бізнес
Кого ошукали зловмисники
Заяви про скоєння злочину, який нібито вчинили українці, написали представники підприємств з:
- Німеччини;
- Чехії;
- Польщі;
- Італії;
- Литви;
- Латвії;
- Словенії;
- Австрії;
- Франції;
- Північної Ірландії;
- Бельгії;
- Нідерландів.
Створили міжнародну слідчу групу
Оскільки діяльність угрупування вело фактично по всьому Євросоюзу, то Офіс генпрокурора та Верховна прокуратура Чехії підписали угоду про створення спеціальної слідчої групи. Туди увійшли правоохоронці з багатьох європейських країн. Вони брали участь у затриманні підозрюваних.
Спецоперація із залученням 250 поліцейських
- Щоб здобути максимальну кількість доказів провини членів групи, поліцейські провели 58 обшуків.
- Слідчі вилучили чимало речових доказів, які підтверджують злочинну діяльність затриманих.
- У проведенні такої спецоперації брали участь 250 правоохоронців із різних областей України.
Як покарають затриманих
Якщо провину членів злочинної організації доведуть у суді, їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Дивіться відео масштабної спецоперації поліції на Закарпатті: