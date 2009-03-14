Fiat Croma

Fiat останнім часом доволі частенько з'являється у новинах.

Не так давно харизматичний бос італійської компанії заявив, що економіка в автоіндустрії працює так: жоден виробник, який продає менше 5 млн. автомобілів у рік, не має реальних планів виходу із скрути.Цікаво, адже європейські продажі Fiat минулоріч сягнули лише півтора мільйона, а це трохи менше 10% ринку. З огляду на попередні слова Серджіо Марчіонне, цього явно недостатньо, і цілком очевидно, що Fiat не зможе і не збирається самотужки підвищити продажі аж на 3,5 млн.Тому співпраця з GM, завдяки якій власне і з'явилось це авто, є абсолютно необхідною, якщо Fiat хоче вижити, не кажучи вже про процвітання.Але концерн GM відкупився від цієї угоди за $2 млрд. відступних та покинув Fiat на самостійний розвиток. Але цього італійському автовиробнику було цілком достатньо, аби успішно оновити модельний ряд.Гіршого моменту для спроби будь-якого автовиробника збільшити продажі, аніж минулий рік ще не було, однак Марчіонне терпляче очікує кінця кризи та планує майбутнє.Саме тому Fiat зрештою потрапив у штаб-квартиру Chrysler та розпочав перемовини із компанією Cerberus про отримання 35-відсоткової частки в американському концерні без будь-яких грошових внесків. Італійці також отримали можливість збільшити свою частку до 55% за умови виплати певної суми Cerberus. Не важливо на скільки малою вона буде, адже це, ймовірно, єдиний вихід із ситуації.У Cerberus, напевно, будуть дуже раді навіть найменшій можливості позбутися цього автомобілебудівного жаху. Хоча могло бути і гірше - вони могли інвестувати кошти в цінні папери, а це вже катастрофа. Невдовзі Cerberus представить угоду з Fiat Вашингтону як доказ того, що довгострокова діяльність Chrysler справді можлива. Втім, все це лише оптимістичні плани, адже Fiat продовжить співпрацю лише у випадку, якщо уряд надасть американській корпорації $4 млрд. допомоги.Це велика картина на задньому плані, а на передньому має бути результат. Автомобілі - ось що має значення, навіть попри те, що Chrysler зможе розпочати конструювання Fiat на своїх заводах не раніше, аніж через 2-3 роки. Американці отримають життєво важливі технології будівництва маленьких авто, а італійці - доступ на американський ринок, який кілька років тому сягнув свого піку - тоді було продано 17 млн. автомобілів за один рік.Ті часи навряд чи повернуться, однак всі сподіваються, що цьогорічні мізерні 10 млн. зростуть у майбутньому до 14-15 млн. - числа, необхідного для існування Великої трійки. Якщо ні - на Chrysler чекає лихо.Звісно, Fiat більше до вподоби перший варіант. І, щоб допомогти, компанія планує розпочати експорт 500-ок у США, не чекаючи на налагодження виробництва на крайслерівському заводі в Мексиці. Продавати планують через мережі Dodge.За угодою, Chrysler отримає 7 моделей Fiat. Однією з них буде Linea, про решту наразі не відомо. Croma, останню модель якої випустили 3 роки тому, - це, так би мовити, гібрид універсала з мінівеном. Автомобіль, ймовірно, не потрапить до цієї сімки частково тому, що його розробляли спільно з GM, відтак він сконструйований на одній платформі з Opel Vectra та Saab 9-3. А ще й тому, що у Chrysler є достатньо своїх непопулярних мінівенів, і частково тому, що Croma нещодавно пройшла "фейсліфтинг" і тепер це - багатомісний автомобіль з кузовом універсал, а не комфортабельний мінівен.Підсумовуємо: угода з Fiat може бути не настільки оптимістичною, як цього хотілось. І, ймовірно, американцям не варто покладати усі сподівання лише на незрозумілий альянс…