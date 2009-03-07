Fiat Scudo

Зараз у США багато уваги приділяють альянсу Chrysler та Fiat.

Насправді, його важко назвати домовленістю чи партнерством. Представники американської корпорації запевняють, що це - угода, яка ні до чого не зобов’язує, що є оксюмороном, протиріччям, яке суперечить самому значенню слова. Іншими словами, договір, який не є договором, поки будь-яка із сторін не скаже протилежне. Ніхто нікому не давав грошей. Єдине, у чому полягає ця угода - коли-небудь Chrysler отримає доступ до фіатівських технологій конструювання маленьких автомобілів, а Fiat - до американського ринку, який в майбутньому може повернутись на колишній рівень у 17 млн. автомобілів. А може залишитись і на нинішньому - близько 10 млн., що означає зникнення Chrysler, якщо концерн GM не закриється першим. У такому випадку Ford та Chrysler теж проваляться у чорну діру, якщо через колапс GM збанкрутує достатньо постачальників запчастин.Спантеличені? Не турбуйтесь, всі почуваються розгублено. Хіба що окрім боса компанії Fiat Серджіо Марчіонне, який знає, що навіть такі, відзначені нагородами, продукти, як Scudo - європейський фургон року та маленький 500 - європейський автомобіль року, не втримають компанію на плаву. Він переконаний, що вижити може лише виробник, який продає понад 5 млн. автомобілів на рік. Якщо Марчіонне достатньо розумний та везучий, то Fiat поглине Chrysler та стане одним з них. Fiat Linea Втім, зараз Chrysler потрібні гроші, а не технічне партнерство. А ось такі автомобілі можуть потрапити на детройтські заводи американського виробника хіба що роки через 3. Це - Fiat Linea, який є версією седан хетчбека Grande Punto. Автомобіль спроектували у Турині, а розробили його спільно фіатівські підрозділи у Бразилії та Туреччині. Він продається в Індії, усій Європі та, можливо, потрапить у США.На відміну від багатьох автомобілів, які розробляють західні виробники для країн третього світу, цей седан-однокласник "Фокуса" досить добре обладнаний - тут є "Блутус", супутникова навігація і так далі. Ці речі необхідні для хорошого збуту в Європі і також допоможуть фіатівським автомобільчикам із крайслерівским значком користуватись непоганим попитом у США. Fiat намагається догнати лідерів класу від Toyota та Honda. Ціна - правильна, поведінка на дорозі та технічні характеристики - правильні, список додаткового обладнання - правильний, і хоча інтер'єр є надто пластиковим внаслідок його запозичення з моделі нижчого класу, загалом він теж досить хороший.Проблема в тому, що Fiat у США має не надто хорошу репутацію, і мине чимало часу, поки вона покращиться. Але завдяки новому значку Chrysler та стабільній клієнтурі американського виробника, Linea та 6 іншим автомобілям з фіатівського модельного ряду буде набагато легше встати на ноги у США.Це безпрограшний сценарій, але Chrysler ще треба вижити, аби пожати цей врожай. У найближчому майбутньому ця угода може бути корисною хіба що, коли американська корпорація знову прийде до Вашингтона просити ще $4 млрд., аби відтермінувати свою страту.У довгостроковій перспективі Fiat може забезпечити ще наразі чинному власнику Chrysler компанії Cerberus дорогу до відступу, яку вона гарячково шукає, та отримати хорошу опору для своїх автомобілів у США за копійки.