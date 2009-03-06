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"Фібі в країні чудес"

12:06, 6 березня 2009 309

"Фібі в країні чудес": безсмертний твір Льюїса Керрола продовжує надихати кінематографістів.

Цього разу в центрі стрічки - десятирічна дівчинка Фібі, яка страждає від психічного розладу. Та її мати, яка оточує її любов'ю та увагою, відмовляється в це вірити; мовляв, діти є діти, і всі "дивацтва" переростуть.У головних ролях - Еллі Фаннінґ та номінована на "Оскара" Фелісіті Хоффман. Десятирічна Фаннінґ, як і її старша сестра - Дакота, показує чудову акторську гру; торік, нагадаємо, вона знялась у ролі Дейзі в "Загадковому випадку Бенджаміна Баттона". Режисер стрічки - Деніел Бернц.Еллі Фаннінґ (акторка, роль Фібі): "Я прочитала сценарій і просто закохалась у Фібі; вона - персонаж настільки унікальний. Щойно я зустрілась із режисером, сценарій сподобався мені ще більше. Я просто сказала собі: я мушу це зробити."У шкільній постановці "Аліси в країні чудес" Фібі дістається головна роль. І мати, і вчителька драматичного мистецтва підтримують дівчинку в її театральному починанні. Вона починає дедалі більше "жити" в казці.Фелісіті Хоффман (акторка, роль Гіларі, мати Фібі): "Роль мого персонажа Гіларі була для мене нова. Те, як Гіларі жила в світі, було нове для мене - і це було нелегко. Її клопоти з материнством я розуміла. Тобто, хочеться, щоб твоя дитина була особлива, незвичайна, - а ця дитина є особлива та незвичайна, і це приносить чимало проблем, біль, можливо, й самотність, і хочеться ще більше відстоювати унікальність своєї дитини. Проте іноді це засліплює - коли потрібна допомога. У цьому - вся проблема батьківства: "Чи я роблю забагато? Чи я роблю замало?"Торік "Фібі в країні чудес" показували на Санденському кінофестивалі. Для юної Фаннінґ це - перша головна роль у великому кіно. Стрічка вже вийшла на американські кіноекрани.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня 2009
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