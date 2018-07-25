ФІФА визначило найкрасивіший гол ЧС-2018: відео

На сайті ФІФА завершилося голосування за найкрасивіший гол чемпіонату світу-2018 з футболу.

Найкращий гол чемпіонату світу-2018 забив Бенжамін Павар. В 1/8 фіналу турніру він розкішно з-за меж штрафного майданчика вразив дальній кут воріт Аргентини, зрівнявши рахунок у матчі. Цей ефектний гол допоміг Франції перемогти суперника з рахунком 4:3 і продовжити похід за титулом.

ОФИЦИАЛЬНО! Лучший гол ЧМ-2018 - гол Павара! За него проголосовало большинство болельщиков на сайте ФИФА pic.twitter.com/iq7EfZ2lDJ — Рейтинг Букмекеров (@bookierating) 25 июля 2018 г.

М'яч скакав по газону. Не було часу думати, я постарався покласти корпус так, щоб м'яч не пішов вище воріт. Постарався повернути його в тому ж напрямку, звідки він прилетів. Так мені завжди пояснювали нападники. Все це я зробив автоматично і, коли побачив, що він залетів у ворота ... Я був шалено щасливий, – цитує Павара офіційний сайт ФІФА.

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Друге місце зайняв колумбієць Хуан Кінтеро, який забив ударом низом зі штрафного в матчі групового етапу проти Японії, а третім став дальній удар капітана збірної Хорватії Луки Модріча у ворота Аргентини, також на груповому етапі.