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ФІФА визначило найкрасивіший гол ЧС-2018: відео

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Гол Бенжаміна Павара визнаний найкрасивішим на ЧС-2018
Гол Бенжаміна Павара визнаний найкрасивішим на ЧС-2018

На сайті ФІФА завершилося голосування за найкрасивіший гол чемпіонату світу-2018 з футболу.

Найкращий гол чемпіонату світу-2018 забив Бенжамін Павар. В 1/8 фіналу турніру він розкішно з-за меж штрафного майданчика вразив дальній кут воріт Аргентини, зрівнявши рахунок у матчі. Цей ефектний гол допоміг Франції перемогти суперника з рахунком 4:3 і продовжити похід за титулом.

М'яч скакав по газону. Не було часу думати, я постарався покласти корпус так, щоб м'яч не пішов вище воріт. Постарався повернути його в тому ж напрямку, звідки він прилетів. Так мені завжди пояснювали нападники. Все це я зробив автоматично і, коли побачив, що він залетів у ворота ... Я був шалено щасливий, – цитує Павара офіційний сайт ФІФА.

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Друге місце зайняв колумбієць Хуан Кінтеро, який забив ударом низом зі штрафного в матчі групового етапу проти Японії, а третім став дальній удар капітана збірної Хорватії Луки Модріча у ворота Аргентини, також на груповому етапі.

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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