Філію найбільшого банку Молдови пограбували на 1,5 мільйона євро

З філії найбільшого в країні комерційного банку Moldova-Agrinindbank у Кишиневі зловмисники викрали понад 30 мільйонів леїв, що еквівалентно 1,5 мільйона євро. Жодного свідка злочину немає.

У поліції розповіли, що зловмисники були професіоналами і, очевидно, довго готувались до пограбування. Вони добре вивчили будівлю, а для проникнення всередину скористались спеціальним оснащенням. Вся система сигналізації була вимкнена, не працювала жодна камера відеоспостереження, а всі двері були відчиненими, пише "Інтерфакс-Україна".

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Пограбування сталось близько 4 ранку 7 липня.

"Злочинці проникли у будівлю банку через запасний вихід, з двору. Зі сховища, де фізичні особи орендували міні-сейфи для зберігання цінних речей, були винесені гроші, документи, цінні речі. Свідків пограбування немає, поліція почала розслідування", – зазначили у Генеральному інспектораті поліції.

Клієнтів банку вже повідомили про інцидент. Всі вони мають скласти опис зниклих цінностей та звернутися з ним до поліції.