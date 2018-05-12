Фінал Євробачення 2018: хто голосував за Україну
Фінал Євробачення 2018 в ніч на 13 травня у Ліcабоні (Португалія). Представник від України – співак Melovin – отримав 130 балів, посівши в таблиці 17 місце з 26 можливих.
У фіналі Євробачення 2018 за співака Melovin від України проголосували журі 2 країн – Азербайджану та Молдови.
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Які країни проголосували за Україну на Євробаченні 2018 (бали від журі):
Азербайджан – 6;
Білорусь – 0;
Сан-Марино – 0;
Нідерланди – 0:
Македонія – 0;
Мальта – 0;
Грузія – 0;
Іспанія – 0;
Австрія – 0;
Данія – 0;
Велика Британія – 0;
Швеція – 0;
Латвія – 0;
Албанія – 0;
Хорватія – 0;
Ірландія – 0;
Румунія – 0;
Чехія – 0;
Ісландія – 0;
Молдова – 5;
Бельгія – 0;
Норвегія – 0;
Франція – 0;
Італія – 0;
Австралія – 0;
Естонія – 0;
Сербія – 0;
Кіпр – 0;
Вірменія – 0;
Болгарія – 0;
Греція – 0;
Угорщина – 0;
Чорногорія – 0;
Німеччина – 0;
Фінляндія – 0;
Росія – 0;
Швейцарія – 0;
Ізраїль – 0;
Польща – 0;
Литва – 0;
Словенія – 0;
Португалія – 0.
Фінал Євробачення 2018: хто голосував за Україну
Глядачі мали змогу голосувати 40 хвилин. Всього Україна отримала 119 балів від глядачів та посіла 7 місце за голосуванням глядачів.
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В сумі співак Melovin від України у фіналі Євробачення-2017, отримав 130 балів, посівши 17 місце в таблиці.
Фінал Євробачення 2017: результати голосування
01) Ізраїль. Netta Barzilai –"TOY" – 529 балів
02) Кіпр. Eleni Foureira – "Fuego" – 436 балів
03) Австрія. Cesár Sampson – "Nobody But You" – 342 балів
04) Німеччина. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone" – 340 балів
05) Італія. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente" – 308 балів
06) Чехія. Mikolas Josef – "Lie to Me" – 281 балів
07) Швеція. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" – 274 балів
08) Естонія. Elina Nechayeva – "La Forza" – 245 балів
09) Данія. Rasmussen – "Higher Ground" – 226 балів
10) Молдова. DoReDos – "My Lucky Day" – 209 балів
11) Албанія. Eugent Bushpepa – "Mall" – 184 балів
12) Литва. Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old" – 181 балів
13) Франція. Madame Monsieur – "Mercy" – 173 балів
14) Болгарія. EQUINOX – "Bones" – 166 балів
15) Норвегія. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song" – 144 балів
16) Ірландія. Ryan O’Shaughnessy – "Together" – 136 балів
17) Україна. MELOVIN – "Under the Ladder" – 130 балів
18) Нідерланди. Waylon – "Outlaw In 'Em" – 121 балів
19) Сербія. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca" – 113 балів
20) Австралія. Jessica Mauboy – "We Got Love" – 99 балів
21) Угорщина. AWS – "Viszlát nyár" – 93 балів
22) Словенія. Lea Sirk – "Hvala, ne!" – 64 балів
23) Іспанія. Amaia y Alfred – "Tu canción" – 61 балів
24) Великобританія. SuRie – "Storm" – 48 балів
25) Фінляндія. Saara Aalto – "Monsters" – 46 балів
26) Португалія. Cláudia Pascoal – "O jardim" – 39 балів
Фінал Євробачення 2018: результати голосування