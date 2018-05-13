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Фінал Євробачення 2018: як європейські глядачі проголосували за MELOVIN'а

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Фінал Євробачення 2018: як європейські глядачі проголосували за MELOVIN'а
Фінал Євробачення 2018: як європейські глядачі проголосували за MELOVIN'а / Getty images

У ЛІсабоні завершилася найочікуваніша подія року – Євробачення 2018. За результатами голосування представник від України MELOVIN посів 17 місце, отримавши 130 балів. Європейські глядачі оцінили виступ співака, віддавши багато голосів.

12 травня відбувся фінал Євробачення 2018. У конкурсі 26 країн-учасниць представили свої пісні та поборолись за перемогу. Бажану першість здобула Нетта Барзілай з Ізраїлю, яка отримала 529 балів. Окрім неї, в п'ятірку переможців ввійшли учасники Кіпру, Австрії, Німеччини та Італії.

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Співак MELOVIN, який відкрив шоу ефектним виступом, не отримав підтримки європейських журі. Експерти лише двох країн – Азербайджану та Молдови – дали 11 балів українцю. Однак європейські глядачі активно голосували за конкурсанта, ввівши його в десятку кращих вокалістів Євробачення 2018. На офіційному сайті конкурсу з'явилась інформація, як саме проголосували люди за талановитого MELOVIN'a.

Фінал Євробачення 2018: результати голосування глядачів за Україну:

12 балів – Польща, Білорусь, Чехія;

10 балів – Молдова;

8 балів – Росія, Італія, Азербайджан, Грузія;

7 балів – Ізраїль, Чорногорія;

5 балів – Сан-Марино;

4 бали – Франція, Португалія, Македонія, Вірменія;

3 бали – Латвія;

2 бали – Кіпр;

1 бал – Болгарія.

Загалом Україна отримала від глядачів 119 балів. Відтак MELOVIN, за результатами голосування європейців та журі, посів 17 місце. 

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Наразі конкурсна пісня українського артиста посідає одне з перших місць за переглядами на YouTube-сторінці Євробачення. Майже 800 тисяч користувачів мережі переглянули виступ MELOVIN'а, а тисячі прихильників написали захопливі відгуки вокалісту. 

Євробачення 2018 фінал: MELOVIN – Under The Ladder (дивіться відео виступу):

 

Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2018 Музика MELOVIN
Джерело: 24 Канал
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