Рівень безробіття в США у травні знизився до 13,3% попри невтішні прогнози. Ф’ючерси відреагували ростом.

У травні рівень безробіття знизився до 13,3%. Це на 1,4% менше, ніж у квітні. Це свідчить про те, що економіка відновлюється швидше, ніж прогнозували економісти, пише Washington Post.

Безробіття в США

2,5 мільйона людей отримали роботу в травні, коли США почали виходити з карантину. Сподіваються, що ці цифри свідчать про те, що економіка США відштовхується від так званого дна кризи.

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Це абсолютно неочікувано. Це надзвичайно позитивний знак, що, ймовірно, вказує на швидше відновлення, принаймні на ринку робочих місць, ніж люди очікували,

– сказала аналітик Субадра Раджаппа у коментарі Reuters.

Однак рівень безробіття все ще високий. Близько 30 мільйонів американців очікують на допомогу по безробіттю.

Економісти погоджуються, що повернення до нормального життя займе більше часу, ніж за попередніх криз. Економічний спад США, ймовірно, знижується, але відновлення може тривати роками.

Прогнози щодо безробіття

Центральний банк прогнозує, що безробіття триматиметься на рівні вище 10% до 2021 року.

Moody's прогнозують, що безробіття знизиться до 8,5% до кінця року, коли країна відкриє кордони і люди повернуться до роботи.

Як відреагували ринки

Ф'ючерси на фондові індекси США зросли ще більше на додачу до різкого приросту сьогодні вранці. Все через те, що звіт про безробіття показав значно більш оптимістичні дані, ніж того очікували аналітики та економісти. Напередодні зазначали, що безробіття в США може бути близьке до 20%, натомість воно знизилося до 13,3%.

Одразу після оголошення звіту, ф'ючерси Dow Jones зросли на 639 пунктів, або на 2,81%, S&P зросли на 61,50 пункта, або на 1,98%, а Nasdaq – на 52,25 пунтка, або на 0,54%.



Як відреагували ф'ючерси / Bloomberg TV

Як криза вплинула на економіку США

Майже половина комерційних будівель залишилася без орендних плат у травні.

Нафтові та газові бурові установки Whiting Petroleum і Diamond Offshore подали заяву про захист від банкрутства. Теж саме зробили J. Crew та J.C. Penney.

Американські авіалінії повідомили, що у травні кількість рейсів знизилася на 80%.

Державні та муніципальні органи змушені різко скорочувати свої бюджети і тому звільняють працівників.

За даними аналітиків Moody's Investor Services найбільше від безробіття постраждали:

Готельний бізнес за останні три місяці звільнив майже половину працівників

У сфері освіти та охорони здоров'я 2,6 мільйона американців втратили роботу

У сфері виробництва товарів втратили роботу 2,4 мільйона людей.

Як коронавірус не дає боротися з безробіттям

Ми не в нормальній рецесійній ситуації, де ключовим пріоритетом є зниження рівня безробіття. Ми навмисно тримаємо економіку в комі, щоб спробувати її лікувати,

– сказав Деймон Джонс, економіст Чиказького університету.

Шлях до відновлення економіки буде особливо складним. Безпартійне бюро Конгресу з питань бюджету очікує, що пандемія коштуватиме США 8 трильйонів доларів. А економіка повністю зможе відновитися лише у 2030.

У квітні безробіття зросло утричі

Рівень безробіття у квітні зріс з 4,4% до 14,7%, що є найбільшим одномісячним збільшенням в історії та найвищим показником в історії США (дані почали вести з 1948 року). Понад 20 мільйонів людей втратили роботу. До цього найбільше за місяць втрачали роботу 1,96 мільйона людей у вересні 1945 після закінчення Другої світової війни. На той момент це становило близько 3,3% працездатного населення.

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