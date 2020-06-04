Спеціалісти аналітичного ресурсу CoinMetrics спостерігають взаємопов’язаність цін золота й біткойна. Згідно з даними VanEck, така кореляція між вартістю криптовалюти й металу активно почала проявлятися з березня 2020 року.

В останньому звіті CoinMetrics йдеться про те, що кореляція ціни біткойна і золота висока й зберігається впродовж кількох місяців, пише Decrypt.co.



Кореляції ціни біткойна і золота / Графік взято з Decrypt.co

На графіку видно, коли відбувся масштабний обвал на ринках у середині березня, біткойн знизився майже наполовину – до рівня майже 4 тисяч доларів за одну одиницю. Ціна на золото теж не демонструвала стабільного зростання і становила тоді близько 1500 доларів за унцію.

У вівторок, 2 червня, курс біткойна досягнув понад 10 тисяч доларів, попри протести у США. Ціна золота перебуває на рівні трохи більше ніж 1700 доларів за унцію.

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Кореляція ціни біткойна й золота: що про це відомо

Саме в лютому й березні, коли почала поширюватися пандемія коронавірусу й фінансові ринки світу почали обвалюватися, біткойн і золото теж знизилися до мінімальних значень за рік. Однак упродовж квітня і травня ціна металу й криптовалюти почала відновлюватися. Активи зростали паралельно одне одному: біткойн підвищився до 9 тисяч доларів, а унція золота – до понад 1700 доларів.

Дані компанії VanEck за квітень підтвердили спостереження CoinMetrics. Спеціалісти першого підприємства повідомили, що кореляція вартості біткойна й золота почалася з кінця лютого, коли ринки обвалилися через пандемію COVID-19.

Згідно з даними VanEck, річна кореляція між двома активами досягла 0,42. Це свідчить про те, що ціни на біткойн і золото змінювалися за однаковим принципом паралельно: тобто, якщо BTC падав, то і вартість металу знижувалася, і навпаки.

Якщо взяти більший відрізок часу, щоб простежити цінову кореляцію криптовалюти й дорогоцінного металу, то цей зв’язок між активами не такий очевидний. Наприклад, між динамікою цін біткойна й золота з початку 2012 року й до березня 2020 року практично немає кореляції. Цей показник знаходиться на рівні 0,03. Причиною може бути значне зростання ціни біткойна впродовж останніх кілька років.

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