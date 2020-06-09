Середній розмір комісії за транзакцію у біткойн-мережі значно знизився. Попри це, показник залишається на 277% більшим, ніж середній розмір платні за платіжну операцію з біткойном на початку 2020 року.

Сьогодні комісія за транзакцію з використанням BTC становить 1,007 долара, повідомляє Decrypt.co із покликанням на дані порталу Bitinfocharts. Цей показник став найнижчим з 28 квітня цього року.

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Що відомо про комісію на платіжні операції з біткойном за останні місяці

Згідно з даними Bitinfocharts, представленими на графіку нижче, середній розмір комісії за біткойн-транзакцію активно почав знижуватися з 2 червня .

. У першій половині квітня комісія перебувала на рівні 0,10-0,15 долара за одну транзакцію.

Цікаво, що 20 травня показник досягнув свого дворічного максимуму – зріс до 6,647 долара. Останнього разу така висока комісія за транзакції в мережі біткойна спостерігалася у липні 2018 року.



Як змінювався середній розмір комісії в біткойн-мережі / Графік bitinfocharts

Чому комісія різко зросла у травні? Стрімке зростання комісії за платежі в біткойн-мережі викликане халвінгом цієї криптовалюти, який, своєю чергою, призвів до часткового вимкнення обладнання для добування BTC і зниження хешрейту самої мережі. Попри ці процеси, кількість транзакцій з використанням криптовалюти не знизилося, що і спричинило зростання комісії.



Також розмір платні за транзакції з біткойном почав збільшуватися ще до того, як винагороду за майнінг цифрової валюти було розділено навпіл. У цьому випадку кількість платежів з BTC зросло, тому що всі чекали на стрімке підвищення ціни криптовалюти.

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Комісія за біткойн-транзакції все ще висока

Попри те, що середній розмір комісії за платежі в мережі Bitcoin знизився на 83% з 20 травня, сьогодні ця платня набагато вища, ніж показник на початку 2020 року.

1 січня 2020 року одна біткойн-транзакція коштувала всього 0,287 долара. Отже, сьогоднішній розмір комісії на 277% більший, ніж той, що був на початку року.