Від початку пандемії курс гривні вже кілька разів міняв напрямок. У травні гривня зростала, а тепер – падає. Експерти прогнозують відносно стабільну гривню у червні, зокрема через транш від МВФ.

Що буде з доларом та гривнею у червні

У червні гривня буде відносно стабільною і коливатиметься в межах 26,50-27,50 гривень з більшою ймовірністю залишатися нижче 27. Такого висновку дійшов 24 канал, зібравши різні експертні думки. Банкір Антон Коваленко в коментарі НВ, зазначив, що після надання першого траншу від МВФ курс буде в межах 26,50-27,20. Прогноз на першу половину червня висловив і банкір Антон Стадник – 26-27,5. Фінансист Юрій Нетесаний в коментарі The Page прогнозує курс гривні щодо долара у червні в межах 26,50-27,50. Натомість аналітикиня Євгенія Ахтирко вважає, що курс не перевищить 27.

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Зазначимо, що станом на 28 травня курс гривні щодо долара закріпився на рівні 27 гривень. А отже, приблизно таким він буде і в червні з коливаннями 50 копійок вниз/вверх.

Чи потрібно купувати долар у червні

До кінця року гривня однозначно впаде на принаймні 2 позначки. Тому червень доволі сприятливий час для купівлі долара для тривалого зберігання заощаджень у цій валюті. Найвигіднішим курс гривні щодо долара буде одразу після надання першого траншу МВФ. Тому, якщо плануєте купити долари у червні – оберіть цей період. Наразі невідомо, коли Україна отримає перший транш. Спочатку йшлося про кінець травня, але залишилося ще 3 дні, 2 з яких вихідні, тому, ймовірно, що транш надійде саме у червні.

Яким буде курс у 2020

В умовах кризи, яка лише наростає, гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз "Україна у 2020-2021: Наслідки пандемії" в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 28,50, а в грудні в обмінниках ми побачимо 30. Уряд же вважає, що протягом року середній курс буде 30, а це означає, що долар таки перевищить цю межу, але наприкінці року гривня зміцнить свої позиції і вернеться до позначки 29,50.

Що відбувалося з гривнею з початку пандемії

Гривня різко підскочила у березні із 24,5 до понад 28 за долар, але з квітня та впродовж майже всього травня вона стабільно зміцнювалася, хоч і в дуже повільному темпі. Наприкінці травня курс знову обернувся.

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Що впливатиме на курс у червні

Інтервенції Нацбанку

В Україні Національний банк не встановлює курс, але має інструменти для його регулювання. Одним з них є купівля та продаж валюти із золотовалютних резервів. У березні, коли гривня з 24,5 знецінилася до 28, Нацбанк робив значні інтервенції, продавши на ринок 2,45 мільярда доларів. Це значною мірою і зупинило гривню на позначні 28 і не дало підскочити до 30.

Причиною такого падіння гривні у березні були панічні настрої через коронавірус, які змушували людей та бізнес скуповувати валюту, а також проблеми з авіасполученням, яким доставляли готівковий долар.

У квітні ситуація стабілізувалася і Нацбанк навіть встиг дещо поповнити свої золотовалютні резерви – на 723 мільйони доларів. Цей інструмент Нацбанк і надалі використовуватиме, щоб регулювати різкі коливання курсу. Резерви наповнені на близько 25 мільярдів доларів.

Перший транш від МВФ

У червні Україні можуть надати перший транш від МВФ розміром 1,9 мільярда доларів. Кожен раз, як з'явилися позитивні новини щодо переговорів з МВФ, як-от прийняття "антиколомойського" закону чи підписання меморандуму – гривня зміцнювалася. Фактичне надання цих грошей та приплив значної кількості іноземної валюти в український ринок ще більше зміцнить гривню.

Вихід з карантину

Вихід з карантину – це однозначно добре для економіки, але може мати вплив і вже має на курс гривні. Економіст Любомир Білик в коментарі 24 каналу зазначив, що "бізнес, який є основним покупцем валюти, потроху виходить з карантину, а отже може почати скуповувати валюту". У червні запланували ще більші послаблення карантину.

Світова криза

Україна є частиною глобалізованої економіки, а тому все, що впливає на світову економіку – впливає на Україну. Раніше експерти прогнозували, що інвестори вийдуть з Україну і таким чином частково обвалять національну валюту, але цього так і не сталося у великих масштабах. НБУ і надалі проводить аукціони ОВДП та залучає гроші. Ціни на експортні товари дещо впали, але впали і ціни на імпортні, зокрема на нафту, що створило певний баланс.

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Варто розуміти, що повноцінна криза ще не почалася, а тому і гривня ще міцно тримається за свої позиції.