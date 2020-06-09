Золото подешевшало на тлі зростання фондових ринків і цін на нафту: останні дані
У вівторок, 9 червня 2020 року, ціна золота знизилася на тлі зростання світових фондових ринків. Однак упродовж дня вартість металу дещо зросла.
За даними Investing.com, ф’ючерси на золото знизился на 0,22% – до 1701,35 долара. Інвестори зосередилися на акціях компаній, які значно зросли. На їхні настрої вплинуло пом’якшення карантину в низці країн та запуску економіки.
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Однак станом на 21:44 за київським часом вівторка, 9 червня, ціна золота досягла 1721,60 долара за унцію.
Динаміка ціни золота 9 червня 2020 року / Графік Investing.com
Як коментують ситуацію аналітики
За словами Стівена Іннеса, головного стратега з ринків AxiCorp, нині золото перебуває на доволі "нестабільній території". Зокрема, на вартість жовтого металу впливають показники ринків акції, які змогли відновитися до передкоронавірусних значень.
Жовтий метал перебуває у досить стійкому спаді, ймовірно, через значне зростання фондових ринків упродовж останніх тижнів. Тому зараз можна побачити, як інвестори витрачають гроші в більш ризикований актив – в акції,
– зазначив Стівен Іннес.
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Ціни на нафту теж зростають
Окрім того, почали зростати ціни на нафту після продовження угоди ОПЕК+ ще на один місяць. Зокрема:
- Brent торгується за понад 41 долар за барель;
- американська нафта WTI зросла до понад 38 доларів за барель.