Одним із наслідків економічної кризи 2020 року стане припинення зростання реальних доходів жителів України. У результаті трирічний період збільшення цього показника завершився.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ) із покликанням на "Звіт про фінансову стабільність" фінансового регулятора.

Наслідки пандемії для України: Не скоро: в МВФ заявили, коли Україна повернеться до докризового стану економіки

Про що свідчать дані Нацбанку

Згідно зі звітом НБУ, навесні 2020 року зростання реального наявного доходу домогосподарств зупинилося. У квітні цього року реальна зарплата зменшилася на 0,5%. Це відбулося вперше з березня 2016 року.

Причиною такого зменшення реальної зарплати стала низька ділова активність та падіння попиту на робочу силу.

Водночас, зріс обсяг соціальної допомоги населенню: доплати до пенсій через пандемію коронавірусу та щорічна індексація пенсій. Однак це не вплинуло позитивно на доходи населення, повідомляють у НБУ.

Негативним фактором для доходів українців стало падіння зарплати трудових мігрантів. У березні 2020 року цей показник у доларовому еквіваленті знизився на 9% р/р, хоча впродовж останніх чотирьох місяців (до березня) спостерігався приріст.



Графік взято з фінансового звіту НБУ

Актуально: Хто заробить під час кризи: експерти назвали затребувану професію

У фінансовому звіті НБУ зазначено, що в 2020 році трирічна тенденція зростання доходів населення припиниться. Побоювання другої хвилі коронавірусу негативно позначиться на відновленні робочих місць.

У НБУ повідомляють, що зростання зарплат після зняття карантинних обмежень малоймовірне. Адже ще до початку кризи стрімке зростання витрат на оплату праці стримувало збільшення рентабельності.

Що потрібно знати про зарплату в Україні